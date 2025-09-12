  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump: «Con Putin la mia pazienza si sta esaurendo velocemente»

SDA

12.9.2025 - 15:11

Donald Trump ha evocato la possibilità di sanzioni contro le banche e il settore petrolifero russi, senza però impegnarsi in modo categorico.
Donald Trump ha evocato la possibilità di sanzioni contro le banche e il settore petrolifero russi, senza però impegnarsi in modo categorico.
Keystone

«La (mia) pazienza con (il presidente russo Vladimir) Putin si sta esaurendo velocemente», ha detto in un'intervista all'emittente televisiva di Los Angeles (California) Fox News il presidente statunitense Donald Trump.

Keystone-SDA

12.09.2025, 15:11

12.09.2025, 15:15

L'inquilino della Casa Bianca ha evocato la possibilità di sanzioni contro le banche e il settore petrolifero russi, senza però impegnarsi in modo categorico.

Nell'intervista, realizzata a New York, il presidente americano ha aggiunto che è necessario convincere anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a porre fine al conflitto in Ucraina, scoppiato nel 2022 con l'invasione russa del paese, affermando: «Ci vogliono due persone per ballare il tango».

I più letti

Michelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta
Una canyonista muore nel riale di Lodrino

Altre notizie

Assassinio politico. Si costituisce il killer di Kirk, convinto dal padre alla resa. Trump chiede la pena di morte

Assassinio politicoSi costituisce il killer di Kirk, convinto dal padre alla resa. Trump chiede la pena di morte

Tentato colpo di Stato. Brasile: Bolsonaro condannato a 27 anni, è crisi aperta con gli Stati Uniti di Trump

Tentato colpo di StatoBrasile: Bolsonaro condannato a 27 anni, è crisi aperta con gli Stati Uniti di Trump

Geopolitica. Russia e Bielorussia mostrano muscoli, al via esercitazioni

GeopoliticaRussia e Bielorussia mostrano muscoli, al via esercitazioni