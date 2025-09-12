Stati UnitiTrump: «Con Putin la mia pazienza si sta esaurendo velocemente»
SDA
12.9.2025 - 15:11
«La (mia) pazienza con (il presidente russo Vladimir) Putin si sta esaurendo velocemente», ha detto in un'intervista all'emittente televisiva di Los Angeles (California) Fox News il presidente statunitense Donald Trump.
Keystone-SDA
12.09.2025, 15:11
12.09.2025, 15:15
L'inquilino della Casa Bianca ha evocato la possibilità di sanzioni contro le banche e il settore petrolifero russi, senza però impegnarsi in modo categorico.
Nell'intervista, realizzata a New York, il presidente americano ha aggiunto che è necessario convincere anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a porre fine al conflitto in Ucraina, scoppiato nel 2022 con l'invasione russa del paese, affermando: «Ci vogliono due persone per ballare il tango».