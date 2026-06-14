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Crisi nel Golfo Persico Trump deplora attacco di Israele a Beirut

SDA

14.6.2026 - 17:07

«È necessario che tutte le parti facciano un passo indietro (...), questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa: non roviniamola», ha scritto Donald Trump. (Immagine d'archivio dell'11 giugno)
«È necessario che tutte le parti facciano un passo indietro (...), questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa: non roviniamola», ha scritto Donald Trump. (Immagine d'archivio dell'11 giugno)
Keystone

«L'attacco di questa mattina a Beirut (Libano) non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran.»

Keystone-SDA

14.06.2026, 17:07

14.06.2026, 17:14

Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social. «Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha reagito è stato di entità trascurabile e privo di reale rilevanza – senza causare feriti o vittime – e non dovrebbe compromettere questo processo fondamentale».

«È necessario che tutte le parti facciano un passo indietro (...), questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa: non roviniamola», ha aggiunto.

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