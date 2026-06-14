Crisi nel Golfo PersicoTrump deplora attacco di Israele a Beirut
SDA
14.6.2026 - 17:07
«L'attacco di questa mattina a Beirut (Libano) non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran.»
Keystone-SDA
14.06.2026, 17:07
14.06.2026, 17:14
SDA
Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social. «Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha reagito è stato di entità trascurabile e privo di reale rilevanza – senza causare feriti o vittime – e non dovrebbe compromettere questo processo fondamentale».
«È necessario che tutte le parti facciano un passo indietro (...), questo potrebbe essere l'inizio di una pace lunga e meravigliosa: non roviniamola», ha aggiunto.