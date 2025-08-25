Stati UnitiTrump evoca la revoca della licenza contro le TV che considera ostili
Il presidente americano Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili e evoca la revoca delle licenze per alcune di esse.
«Perché – prosegue Trump in un altro post – le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive al mondo, non pagano milioni di dollari all'anno di canoni di licenza? Dovrebbero perdere la licenza per la loro copertura ingiusta dei repubblicani e/o dei conservatori, ma come minimo dovrebbero pagare una bella cifra per avere il privilegio di usare le onde radio più preziose, ovunque e in qualsiasi momento!!! Il 'giornalismo' corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere interrotto!!!