Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di revocare le licenze alle tv che reputa ostili. (immagine d'archivio) Keystone

Il presidente americano Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili e evoca la revoca delle licenze per alcune di esse.

Keystone-SDA SDA

«Perché – prosegue Trump in un altro post – le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive al mondo, non pagano milioni di dollari all'anno di canoni di licenza? Dovrebbero perdere la licenza per la loro copertura ingiusta dei repubblicani e/o dei conservatori, ma come minimo dovrebbero pagare una bella cifra per avere il privilegio di usare le onde radio più preziose, ovunque e in qualsiasi momento!!! Il 'giornalismo' corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere interrotto!!!