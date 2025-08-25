  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump evoca la revoca della licenza contro le TV che considera ostili

SDA

25.8.2025 - 14:33

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di revocare le licenze alle tv che reputa ostili. (immagine d'archivio)
Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di revocare le licenze alle tv che reputa ostili. (immagine d'archivio)
Keystone

Il presidente americano Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili e evoca la revoca delle licenze per alcune di esse.

Keystone-SDA

25.08.2025, 14:33

25.08.2025, 14:53

«Perché – prosegue Trump in un altro post – le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive al mondo, non pagano milioni di dollari all'anno di canoni di licenza? Dovrebbero perdere la licenza per la loro copertura ingiusta dei repubblicani e/o dei conservatori, ma come minimo dovrebbero pagare una bella cifra per avere il privilegio di usare le onde radio più preziose, ovunque e in qualsiasi momento!!! Il 'giornalismo' corrotto non dovrebbe essere premiato, dovrebbe essere interrotto!!!

I più letti

Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro

Altre notizie

Medio Oriente. Foreign Press Association: «Israele dia spiegazioni sul raid»

Medio OrienteForeign Press Association: «Israele dia spiegazioni sul raid»

Striscia di Gaza. La Reuters: «Un nostro cameraman è morto filmando l'attacco dell'Idf all'ospedale Nasser»

Striscia di GazaLa Reuters: «Un nostro cameraman è morto filmando l'attacco dell'Idf all'ospedale Nasser»

Al centro dei negoziati. Ecco perché il Donbass è così importante per l'Ucraina

Al centro dei negoziatiEcco perché il Donbass è così importante per l'Ucraina