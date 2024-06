Donald Trump spegne 78 candeline in Florida, in quello che è un compleanno che dice di voler far finta che «non esista» (foto d'archivio). KEYSTONE

Donald Trump spegne 78 candeline in Florida, in quello che è un compleanno che dice di voler far finta che «non esista». Anche se solo due anni fa aveva dichiarato che a «78 anni non si è anziani», l'ex presidente sa perfettamente che il fattore età è determinante nella corsa alla Casa Bianca.

I timori per lo stato di salute del presidente ottantunenne Joe Biden per ora dominano la scena, ma Trump è più giovane di soli tre anni. «Buon compleanno Donald. Te lo dice un altro anziano: l'età è solo un numero. Le elezioni, invece, sono una scelta», ha postato il presidente su X.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ — Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024

Consapevole delle preoccupazioni sulla sua età Biden ha più volte ironizzato sul suo essere anziano, mentre il suo predecessore evita se possibile l'argomento cercando di far leva sulla sua apparenza più «giovanile» e forte.

Questo non toglie che se dovesse vincere le elezioni, Trump sarebbe il presidente più anziano a giurare con 78 anni e 219 giorni, battendo così il record precedente detenuto da Biden, che nel 2021 al giuramento aveva 78 anni e 61 giorni.

Anche la salute del tycoon è sotto intenso esame

Il tycoon sa che anche la sua salute è oggetto di intenso esame: molti hanno già notato come rispetto alla campagna del 2020 viaggi molto di meno e, soprattutto, come durante il processo a New York per i soldi alla pornostar è apparso stanco e provato.

«Joe e l'altro ragazzo hanno essenzialmente la stessa età. Non lasciamoci ingannare. Queste elezioni hanno a che fare con il carattere della persona che guida il Paese», ha detto la First Lady Jill Biden difendendo il marito dalle critiche.

«Joe è un ottantunenne sano e saggio», ha aggiunto descrivendo il marito come «uno dei presidenti più efficaci non nonostante l'età ma proprio per la sua età».

Il governatore dell'Illinois, il democratico J. B. Pritzker, è invece ricorso all'ironia: «Ricordiamoci che Trump è solo un vecchio flatulento con un'abbronzatura arancione che si è addormentato al suo processo».

«Il nostro regalo in anticipo per il suo 79esimo compleanno è assicurarci che non sia mai più presidente», ha poi rincarato la dose il portavoce della campagna di Biden, James Singer.

Trump festeggia il compleanno in Florida

Dopo essere stato omaggiato e celebrato dai repubblicani in Congresso, che gli hanno intonato «Happy Birthday» e presentato una torta con i colori della bandiera americana con 45 candeline (in riferimento al suo essere il 45mo presidente), Trump festeggia il compleanno nella sua Florida, regalandosi anche un bagno di folla fra i suoi sostenitori.

L'ex presidente infatti è atteso al Club 47 di West Palm Beach, a due passi da Mar-a-Lago, dove i 5.000 biglietti a disposizione, a 35 dollari l'uno, sono andati a ruba. In un giorno così importante, infatti, i fan dell'ex presidente non intendono far mancare il loro sostegno e vogliono assicurargli che saranno al suo fianco in qualsiasi circostanza, anche se condannato.

