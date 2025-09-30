Legname e mobili in legno importati presto più cari negli Stati Uniti. (foto simbolica) Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su vari prodotti in legno, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti, con il rischio di aumentare i costi per la costruzione di abitazioni e l'arredamento.

Keystone-SDA SDA

Trump ha dichiarato che gli USA inizieranno ad applicare un dazio del 10% sul legno tenero e sulle travi importate, utilizzati in un'ampia gamma di materiali da costruzione. Dazio del 25% su mobili da cucina, bagni e mobili in legno imbottiti. Le tariffe saranno in vigore dal 14 ottobre.

Il 1. gennaio Trump aumenterà il dazio sui mobili da cucina al 50% e sui mobili imbottiti al 30%.