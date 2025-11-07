Donald Trump (al centro) durante l'incontro diplomatico di ieri alla Casa Bianca con leader dell'Asia centrale. "Diversi paesi si sono offerti volontari per intervenire in caso di problemi con (il movimento islamista palestinese) Hamas, ad esempio, o di qualsiasi altro problema", ha detto Trump. Keystone

La forza internazionale per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno «molto presto», ha detto il presidente statunitense Donald Trump la scorsa notte (ora svizzera).

Keystone-SDA SDA

«Diversi paesi si sono offerti volontari per intervenire in caso di problemi con (il movimento islamista palestinese) Hamas, ad esempio, o di qualsiasi altro problema», ha aggiunto Trump durante una conferenza stampa a margine di un incontro diplomatico alla Casa Bianca con i leader dell'Asia centrale.

L'altro ieri gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volta a sostenere il piano di pace di Trump per Gaza, che include il dispiegamento di una forza internazionale. L'ambasciatore Mike Waltz ha convocato i dieci membri eletti del Consiglio, nonché diversi partner regionali (Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Turchia), sottolineando che ciò dimostra un «sostegno regionale» al testo.

Secondo fonti diplomatiche, diversi paesi hanno già manifestato la loro disponibilità a partecipare a questa forza di stabilizzazione (Isf), in particolare l'Indonesia, ma insistono su un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu per l'effettivo dispiegamento di truppe nel territorio palestinese.

Questa forza è prevista dall'accordo che ha portato a un fragile cessate il fuoco il 10 ottobre, dopo due anni di guerra devastante innescata dall'offensiva di Hamas. Secondo i termini di questo accordo, sarà composta di una coalizione fatta in gran parte da paesi arabi e musulmani e schierata a Gaza per supervisionare la sicurezza durante il ritiro dell'esercito israeliano.

Kazakistan ha aderito ad accordi di Abramo

Trump ha anche annunciato che il Kazakistan, di cui ha ricevuto ieri sera (ora locale, questa notte in Svizzera) il presidente, è il primo paese del suo secondo mandato ad aderire agli accordi di Abramo tra Israele e vari paesi prevalentemente musulmani.

La repubblica dell'Asia centrale ha avuto rapporti diplomatici con Israele per decenni, a differenza dei quattro stati arabi che hanno normalizzato le relazioni con Tel Aviv in base agli accordi originali firmati durante il primo mandato di Trump.

«Ho appena tenuto una splendida telefonata tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. Il Kazakistan è il primo paese del mio secondo mandato a unirsi agli accordi di Abramo, il primo di molti. Questo rappresenta un passo importante nella costruzione di ponti in tutto il mondo», ha scritto il presidente degli USA sulla sua rete sociale Truth Social.

«Oggi – ha aggiunto Trump – sempre più nazioni si stanno preparando ad abbracciare la pace e la prosperità attraverso i miei Accordi di Abramo. Presto annunceremo una cerimonia per la firma per renderlo ufficiale, e ci sono molti altri paesi che stanno cercando di entrare in questo club di forza. Ci sarà molto di più nel processo per unire i paesi per la stabilità e la crescita – vero progresso, veri risultati. Beati i pacificatori!».