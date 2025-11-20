  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti «Trump ha approvato in settimana il piano di pace per l'Ucraina»

SDA

20.11.2025 - 07:56

Il piano di pace sarebbe stato sviluppato discretamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell'amministrazione di Donald Trump in consultazione con un inviato russo e funzionari ucraini. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)
Il piano di pace sarebbe stato sviluppato discretamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell'amministrazione di Donald Trump in consultazione con un inviato russo e funzionari ucraini. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump questa settimana ha approvato il piano in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina, riporta Nbc News, la divisione notizie della rete televisiva newyorkese Nbc, citando un alto funzionario dell'amministrazione.

Keystone-SDA

20.11.2025, 07:56

20.11.2025, 08:33

Nuovo tentativo. Trump vuole porre fine alla guerra in Ucraina con un piano segreto in 28 punti

Nuovo tentativoTrump vuole porre fine alla guerra in Ucraina con un piano segreto in 28 punti

Il piano sarebbe stato sviluppato discretamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell'amministrazione di Trump in consultazione con l'inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini.

Secondo la fonte, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance), il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati coinvolti nell'elaborazione del piano.

«Il piano si concentra sul dare a entrambe le parti garanzie di sicurezza per assicurare una pace duratura. Include elementi che l'Ucraina vuole e di cui ha bisogno per una pace stabile», ha detto il funzionario a Nbc. Il funzionario non ha voluto fornire i dettagli del piano, che ritiene ancora soggetto a un certo grado di negoziazione con le parti coinvolte.

Russia: «Nessuna proposta ufficiale da USA»

Mosca però smentisce tutto e afferma di non aver ricevuto alcuna informazione dagli USA attraverso i canali ufficiali sul piano di pace. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, al media russo Rbc.

La portavoce ha aggiunto che «se la parte americana avesse una qualsiasi proposta, l'avrebbero comunicata attraverso i canali in uso tra i ministeri degli esteri dei due paesi», ma il ministero degli esteri di Mosca «non ha ricevuto niente di simile dal Dipartimento di Stato».

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Votazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

Altre notizie

Assieme alla Germania. La Grecia valuta il progetto di centri di rimpatrio dei migranti in Africa

Assieme alla GermaniaLa Grecia valuta il progetto di centri di rimpatrio dei migranti in Africa

Dopo forti pressioni. Trump ha firmato la legge per il rilascio dei file di Epstein, ecco cosa significa

Dopo forti pressioniTrump ha firmato la legge per il rilascio dei file di Epstein, ecco cosa significa

Errate istruzioni di navigazione?. Si arena un traghetto in Corea del Sud, salve le 267 persone a bordo

Errate istruzioni di navigazione?Si arena un traghetto in Corea del Sud, salve le 267 persone a bordo