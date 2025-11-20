  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo lunga esitazione Trump ha firmato la legge per la divulgazione dei file su Epstein

SDA

20.11.2025 - 07:59

Donald Trump
Donald Trump
KEYSTONE

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver firmato la legge per la pubblicazione dei dossier relativi alla vicenda del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein in un messaggio sulla sua rete sociale Truth Social, dopo essersi opposto per mesi.

Keystone-SDA

20.11.2025, 07:59

20.11.2025, 08:09

«Ho appena firmato la legge per la pubblicazione del dossier Epstein!», ha scritto in un lungo messaggio in cui accusa i democratici di aver nascosto la verità sul ricco finanziere, morto in prigione nel 2019 prima del processo per reati sessuali.

«Jeffrey Epstein, incriminato dal Dipartimento di giustizia di Trump nel 2019 (non dai democratici!) – ha scritto su Truth -, è stato un democratico per tutta la vita, ha donato migliaia di dollari a politici democratici ed era profondamente legato a molte note figure democratiche, come (l'ex presidente) Bill Clinton (che ha viaggiato sul suo aereo 26 volte), (l'ex segretario al Tesoro statunitense) Larry Summers (che si è appena dimesso da molti consigli di amministrazione, tra cui quello Harvard), l'attivista politico corrotto Reid Hoffman, il leader della minoranza Hakeem Jeffries (che ha chiesto a Epstein di donare alla sua campagna dopo che Epstein è stato incriminato), la deputata democratica Stacey Plaskett e molti altri. Forse – prosegue – la verità su questi democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein verrà presto svelata, perché ho appena firmato la legge per la pubblicazione dei file Epstein».

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Votazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

Il caso Epstein

In attesa del resto. Ecco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici

In attesa del restoEcco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici

Stati Uniti. La Camera approva la legge per divulgare i file su Epstein

Stati UnitiLa Camera approva la legge per divulgare i file su Epstein

Ecco perché il cambio di rotta. Trump avrebbe trovato una scappatoia per i file su Epstein

Ecco perché il cambio di rottaTrump avrebbe trovato una scappatoia per i file su Epstein

Altre notizie

Assieme alla Germania. La Grecia valuta il progetto di centri di rimpatrio dei migranti in Africa

Assieme alla GermaniaLa Grecia valuta il progetto di centri di rimpatrio dei migranti in Africa

Dopo forti pressioni. Trump ha firmato la legge per il rilascio dei file di Epstein, ecco cosa significa

Dopo forti pressioniTrump ha firmato la legge per il rilascio dei file di Epstein, ecco cosa significa

Errate istruzioni di navigazione?. Si arena un traghetto in Corea del Sud, salve le 267 persone a bordo

Errate istruzioni di navigazione?Si arena un traghetto in Corea del Sud, salve le 267 persone a bordo