Medio Oriente Trump ha invitato anche Netanyahu nel Board of peace di Gaza

SDA

18.1.2026 - 09:01

Sul ruolo del premier israeliano Benyamin Netanyahu nel Consiglio per la pace, volto a contribuire alla ricostruzione di Gaza, le informazioni sono contrastanti. (Immagine d'archivio del 5 gennaio)
Sul ruolo del premier israeliano Benyamin Netanyahu nel Consiglio per la pace, volto a contribuire alla ricostruzione di Gaza, le informazioni sono contrastanti. (Immagine d'archivio del 5 gennaio)
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso l'invito al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, o a qualcuno che lo rappresenti, a far parte del Board of peace (Consiglio per la pace, volto a contribuire alla ricostruzione di Gaza).

Keystone-SDA

18.01.2026, 09:01

18.01.2026, 09:21

Medio Oriente. Anche Erdogan tra i leader del Board per Gaza, dura reazione di Israele

Medio OrienteAnche Erdogan tra i leader del Board per Gaza, dura reazione di Israele

Lo ha riferito ieri sera il sito di informazioni israeliano Ynet. Intanto però il sito statunitense di notizie politiche Axios, citando alcune fonti, secondo le quali il premier israeliano non è stato consultato nella scelta dei componenti del Consiglio, che include a livello esecutivo e non solo anche Turchia e Qatar, scrive che la pazienza degli Stati Uniti di fronte alle obiezioni di Netanyahu sul Consiglio per la pace è molto ridotta: Gaza «è il nostro show, non il suo. Abbiamo gestito le cose negli ultimi mesi come nessuno pensava fosse possibile, e continueremo ad andare avanti».

Medio Oriente. Trump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza

Medio OrienteTrump annuncia il comitato esecutivo del Board of Peace per Gaza

Secondo Axios, Netanyahu non è stato consultato perché non ha voce in capitolo, hanno riferito alcune fonti americane. «Se vuole che ci occupiamo di Gaza, lo faremo a modo nostro. Che si concentri sull'Iran e lasci a noi il compito di gestire Gaza», hanno aggiunto spiegando che gli Stati Uniti stanno facendo un «favore» a Netanyahu.

Se il piano «fallisce potrà dire ve lo avevo detto. Sappiamo che se avrà successo, si prenderà il merito», hanno osservato.

