Stati UnitiTrump: «Ho fatto causa al NYT per 15 miliardi di dollari». Ecco perché
SDA
16.9.2025 - 08:19
Il presidente americano Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il «New York Times», chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento.
Keystone-SDA
Su Truth il presidente definisce il «New York Times» «uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito democratico di sinistra radicale».
«Il Times – scrive Trump – ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul movimento America First, sul MAGA e sulla nostra nazione nel suo complesso.»
«Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce ORA! La causa è stata intentata nel Grande Stato della Florida. Grazie per l'attenzione a questa questione. RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!».