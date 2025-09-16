  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump: «Ho fatto causa al NYT per 15 miliardi di dollari». Ecco perché

SDA

16.9.2025 - 08:19

Il presidente americano Donald Trump ha intentato una causa miliardaria contro il "New York Times" per diffamazione e calunnia.
Il presidente americano Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il «New York Times», chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento.

Su Truth il presidente definisce il «New York Times» «uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito democratico di sinistra radicale».

«Il Times – scrive Trump – ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul movimento America First, sul MAGA e sulla nostra nazione nel suo complesso.»

«Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce ORA! La causa è stata intentata nel Grande Stato della Florida. Grazie per l'attenzione a questa questione. RENDIAMO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!».

