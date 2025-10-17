Donald Trump ha anche avvertito che gli Stati Uniti non possono "esaurire" le proprie scorte di Tomahawk, i missili a lunga gittata che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiederà oggi stesso nella sua visita alla Casa Bianca. Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha in programma di incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin «entro le prossime due settimane», ha dichiarato ieri durante uno scambio di battute con la stampa nello Studio ovale della Casa Bianca.

Keystone-SDA SDA

Trump aveva annunciato poco prima che avrebbe incontrato presto il suo omologo russo a Budapest (Ungheria), dopo una telefonata con il leader del Cremlino che ha descritto come «molto produttiva».

Trump: non possiamo esaurire scorte di Tomahawk

Trump ha anche avvertito che gli Stati Uniti non possono «esaurire» le proprie scorte di Tomahawk, i missili a lunga gittata che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiederà oggi stesso nella sua visita alla Casa Bianca.

Trump ha riferito che nella telefonata di ieri con Putin si è parlato «un po'» anche della possibilità che Washington fornisca a Kiev i missili Tomahawk. Ma, ha aggiunto, «ne abbiamo bisogno anche per gli Stati Uniti, ne abbiamo molti, ma ne abbiamo bisogno anche noi. Non so cosa potremo fare per quello».