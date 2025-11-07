  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nucleare Trump: «L'Iran ha chiesto se le sanzioni possono essere revocate»

SDA

7.11.2025 - 08:52

A metà giugno Israele ha lanciato una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l'Iran, innescando una guerra a cui gli Stati Uniti si sono brevemente uniti con attacchi contro i siti nucleari iraniani. Nell'immagine satellitare quello di Isfahan dopo un attacco degli USA.
A metà giugno Israele ha lanciato una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l'Iran, innescando una guerra a cui gli Stati Uniti si sono brevemente uniti con attacchi contro i siti nucleari iraniani. Nell'immagine satellitare quello di Isfahan dopo un attacco degli USA.
Keystone

L'Iran ha chiesto se le sanzioni statunitensi possano essere revocate, ha riferito il presidente statunitense Donald Trump questa notte (ora svizzera).

Keystone-SDA

07.11.2025, 08:52

07.11.2025, 09:02

«L'Iran ha ricevuto pesantissime sanzioni statunitensi, e questo rende la situazione davvero difficile», ha detto Trump durante una cena con i leader dell'Asia centrale. «Sono aperto ad ascoltare questa richiesta: vedremo cosa succederà, ma lo farei volentieri», ha aggiunto.

I paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, accusano da tempo l'Iran di voler acquisire armi atomiche, mentre Teheran insiste sul fatto che il suo programma nucleare ha scopi pacifici. L'Iran è stato colpito per anni da sanzioni internazionali, soprattutto dopo che gli USA nel 2018 si sono ritirati da un accordo nucleare internazionale con Teheran e hanno reimposto dure misure punitive.

A metà giugno Israele ha lanciato una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l'Iran, innescando una guerra a cui gli Stati Uniti si sono brevemente uniti con attacchi contro i siti nucleari iraniani. La guerra di dodici giorni con Israele, che ha provocato una risposta iraniana con attacchi missilistici e con droni, ha fatto deragliare i colloqui sul nucleare tra Teheran e Washington, iniziati ad aprile.

Trump ha affermato che l'Iran un tempo è stato il «bullo del Medio Oriente», ma che non ha più la «possibilità di possedere armi nucleari». Il presidente degli USA ha ripetutamente affermato che gli attacchi hanno annientato il programma nucleare iraniano, ma la reale entità del danno rimane sconosciuta.

I più letti

Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Panico nello Studio Ovale! Un uomo collassa accanto a Trump
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna
Beccati mentre fanno sesso alla guida a 140 km/h sull'autostrada tedesca

Altre notizie

Bufera in Messico. La presidente Sheinbaum palpeggiata in strada, le immagini fanno il giro del mondo

Bufera in MessicoLa presidente Sheinbaum palpeggiata in strada, le immagini fanno il giro del mondo

Marina militare. La Cina mette in servizio la sua terza portaerei

Marina militareLa Cina mette in servizio la sua terza portaerei

Medio Oriente. Trump: «La forza per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto»

Medio OrienteTrump: «La forza per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto»