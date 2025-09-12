«Con (il presidente russo Vladimir) Putin la mia pazienza si sta esaurendo rapidamente». Dopo le prime reazioni segnate dall'ambiguità, il presidente statunitense Donald Trump sembra tornare ad allinearsi alle posizioni degli Alleati sull'incursione dei droni russi in Polonia.

Del resto, la massiccia violazione dello spazio aereo della Nato è giunta in un contesto di totale stallo sui colloqui di pace, nonché sulla scia dell'incrementarsi degli attacchi russi sull'Ucraina.

Non è, insomma, il momento di allentare il sostegno a Kiev e, per dimostrarlo plasticamente, diversi esponenti dei governi dell'UE si sono recati dal capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky.

Nella capitale ucraina sono giunti anche i consiglieri per la sicurezza nazionale (Nsa) di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, che si sono riuniti con il loro omologo di Kiev e con l'inviato speciale degli USA per l'Ucraina, Keith Kellogg.

Missili russi in Polonia, la risposta della NATO

La reazione europea a quanto accaduto in Polonia si sta dispiegando in due grandi filoni. Il primo, prettamente militare, è nell'alveo della Nato e fa riferimento all'operazione Eastern Sentry (sentinella orientale) annunciata dal segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte.

Il secondo è diplomatico e potrebbe avere tempi più brevi di quelli che usualmente segnano le iniziative comunitarie.

L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas ha annunciato, per i prossimi giorni, la messa a punto del diciannovesimo pacchetto di sanzioni.

«Colpiremo il petrolio russo, le petroliere fantasma e le banche», ha anticipato Kallas che, ieri sera, ha parlato proprio delle misure per ridurre le entrate di Mosca da greggio e gas con il segretario statunitense all'energia Chris Wright.

In questo senso potrebbe essere decisivo, per l'UE, ottenere l'egida del coordinamento a livello del G7 (Gruppo dei sette, di cui fanno parte Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Giappone e Stati Uniti). A questo si lavorerà nei prossimi giorni.

Rinnovate le sanzioni alla Russia

Le provocazioni militari di Putin stanno ricompattando UE e USA. Trump ha ammesso che tra lo «zar» e Zelensky «c'è un odio tremendo».

I negoziati diretti tra Ucraina e Russia «sono in pausa», gli ha fatto in qualche modo eco il Cremlino. In questo contesto, il potere di veto in UE dei premier ungherese Viktor Orban e slovacco Robert Fico sembra essersi ridotto.

Nella mattinata è passato il rinnovo semestrale delle sanzioni individuali per i russi. Un solo nome è stato tolto dalla lista ma, hanno spiegato fonti europee, «non si è trattato di una rimozione politica».

«I droni in Polonia sono stati intenzionali»

Nelle stesse ore Bruxelles ha convocato, in riunione separate, gli inviati russo e bielorusso, seguita da Berlino e Parigi, che hanno ugualmente convocato i rispettivi rappresentanti diplomatici di Mosca.

«I droni in Polonia sono stati intenzionali», ha sottolineato una portavoce della Commissione europea, esprimendo un concetto molto chiaro anche al premier polacco Donald Tusk. Sul dossier, si esprimerà anche il Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Di fronte alla nuova escalation, i vertici dell'UE vogliono un'azione più che mai omogenea e in linea con le istanze di Kiev.

Diversi politici in visita a Kiev

Nella capitale ucraina, per fare un punto sulla situazione, sono arrivati tra gli altri, il presidente finlandese Alexander Stubb, il ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski e la sua omologa britannica Yvette Cooper.

Nelle stesse ore i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno fatto il punto con i rappresentanti di Kiev e Washington sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, con particolare riferimento a quelle di natura politica.

Tra queste, i consiglieri per la sicurezza stanno anche lavorando su soluzioni ispirate all'articolo 5 del trattato della Nato.

All'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord, giova ricordare, le nazioni della Nato concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in Nord America, va considerato un attacco contro tutte.