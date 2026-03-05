Alla fine il presidente Donald Trump se ne è davvero sbarazzato: la controversa segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem. Keystone

Donald Trump licenzia Kristi Noem via Truth: il presidente americano ha annunciato «che l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin diventerà segretario per la sicurezza interna, a partire dal 31 marzo 2026».

Keystone-SDA SDA

Trump ha riferito che «l'attuale segretaria Kristi Noem, che ci ha servito con grande impegno e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati (soprattutto al confine!), diventerà inviata speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova Iniziativa per la sicurezza nell'Emisfero occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida». Infine, «ringrazio Kristi per il suo servizio presso Homeland», ha rimarcato Trump.