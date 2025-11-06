  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump: «Mamdani deve rispettare di più Washington, dovrebbe contattarci»

SDA

6.11.2025 - 08:17

Dopo la vittoria, per Zohran Mamdani arriva ora la fase più difficile, quella di adottare la sua ricetta per rendere la città più accessibile con il congelamento degli affitti, gli asili e i bus gratis e i negozi di alimentari comunali per controllare i prezzi. (Immagine d'archivio di ieri)
Keystone

«Mi piacerebbe vedere il nuovo sindaco di New York» Zohran Mamdani «fare bene perché amo New York. Il suo discorso della vittoria è stato un discorso molto arrabbiato, soprattutto con me. Dovrebbe essere gentile con me».

Keystone-SDA

06.11.2025, 08:17

06.11.2025, 08:47

Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump, sottolineando che Mamdani «dovrebbe rispettare di più Washington» e che sarebbe appropriato che il neoeletto sindaco «ci contattasse».

L'agenzia di stampa italiana Ansa, che ha fornito l'informazione, non precisa in quali circostanze Trump si sia espresso.

Intanto il neoeletto sindaco sta già lavorando per mettere al sicuro la Grande Mela da minacce di Trump. Promettendo di volersi muovere rapidamente, Mamdani ha detto al quotidiano The New York Times che si sta consultando con i suoi consiglieri e si avvia ad assumere 200 legali pronti a combattere l'amministrazione di Trump in tribunale.

«I miei sostenitori e il nostro movimento vogliono una politica coerente, che si concentri davvero sui bisogni dei lavoratori», ha aggiunto precisando come a suo avviso il «sistema delle tasse è un esempio dei tanti modi in cui gli americani sono stati traditi».

Dopo la vittoria, per Mamdani arriva ora la fase più difficile, quella di adottare la sua ricetta per rendere la città più accessibile con il congelamento degli affitti, gli asili e i bus gratis e i negozi di alimentari comunali per controllare i prezzi.

