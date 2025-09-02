  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump annuncia in diretta: «Manderemo la Guardia nazionale a Chicago»

SDA

2.9.2025 - 22:02

Il presidente Usa Donald Trump
Keystone

«Manderemo la Guardia nazionale a Chicago»: lo ha detto Donald Trump parlando nello studio Ovale, senza precisare quando, ma rilanciando le sue accuse alla criminalità record nella città.

Keystone-SDA

02.09.2025, 22:02

02.09.2025, 22:04

Trump ha preso di mira anche Baltimora, altra città guidata dai dem. «È uno dei posti meno sicuri al mondo, ci occuperemo anche di loro», ha aggiunto, sostenendo che la Guardia nazionale ha «ripulito» Los Angeles e riportato sicurezza nella capitale.

Altre notizie

Russia. Putin: «Nessuna intenzione di attaccare l'Europa e mai detto no a Kiev nell'UE»

RussiaPutin: «Nessuna intenzione di attaccare l'Europa e mai detto no a Kiev nell'UE»

Si continua a scavare tra le macerie. L'Afghanistan continua a tremare: i morti ora sono oltre 1'400

Si continua a scavare tra le macerieL'Afghanistan continua a tremare: i morti ora sono oltre 1'400

USA-Russia. Trump: «Sono molto deluso da Putin»

USA-RussiaTrump: «Sono molto deluso da Putin»