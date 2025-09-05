  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump minaccia nuovi dazi all'UE per la «sentenza ingiusta» su Google

SDA

5.9.2025 - 21:41

L'enorme multa europea contro Google suscita l'ira di Donald Trump. (Immagine d'archvio di ieri)
L'enorme multa europea contro Google suscita l'ira di Donald Trump. (Immagine d'archvio di ieri)
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump minaccia nuovi dazi all'UE per quella che considera una sentenza «ingiusta» su Google.

Keystone-SDA

05.09.2025, 21:41

05.09.2025, 21:50

Nella giornata odierna, la Commissione europea ha inflitto al colosso informatico una multa di 2,95 miliardi di euro (2,77 miliardi di franchi al cambio attuale) per aver violato le norme sui cartelli dell'UE distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie ("adtech").

«Oggi l'Europa ha colpito un'altra grande azienda americana, Google, con una multa di 3,5 miliardi di dollari, sottraendo di fatto denaro che altrimenti sarebbe andato a investimenti e posti di lavoro americani», attacca Trump sulla sue rete sociale Truth Social. «Questo si aggiunge alle numerose altre multe e tasse emesse contro Google e altre aziende tecnologiche americane, in particolare. Davvero ingiusto, e il contribuente americano non lo tollererà!», avverte il presidente americano.

«Come ho già detto, la mia amministrazione non permetterà che queste azioni discriminatorie vengano mantenute. Apple, ad esempio, è stata costretta a pagare 17 miliardi di dollari di multa che, a mio parere, non avrebbe dovuto essere inflitta: dovrebbero riavere indietro i loro soldi!».

«Non possiamo permettere che questo accada alla brillante ingegnosità americana e, se ciò dovesse accadere, sarò costretto ad avviare un procedimento ai sensi della Sezione 301 per annullare le sanzioni ingiuste imposte a queste aziende americane», ha concluso l'inquilino della Casa Bianca riferendosi alla legge sui dazi.

