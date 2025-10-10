  1. Clienti privati
USA - Cina Trump: «Non c'è più motivo per incontrare Xi»

SDA

10.10.2025 - 18:14

Alla fine di giugno al vertice del G 20 tra Donald Trump (a sinistra) e Xi Jinping tirava un'altra aria.
Keystone
Keystone

«Avrei dovuto incontrare il presidente (cinese) Xi (Jinping) tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo».

Keystone-SDA

10.10.2025, 18:14

10.10.2025, 18:18

Lo scrive il presidente statunitesne Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social, facendo riferimento al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec).

«Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti», aggiunge Trump, sempre su Truth Social, accusando Pechino di «atti ostili».

«È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero», aggiunge Trump riferendosi ad una serie di «lettere inviate» da Pechino «a paesi in tutto il mondo che minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare, e su qualsiasi altra cosa gli venga in mente».

«Nessuno ha mai visto niente del genere. Intaserebbe i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i paesi del mondo, soprattutto alla Cina. Siamo stati contattati da altri paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla», ha aggiunto il presidente americano.

«Le lettere – prosegue – erano particolarmente inappropriate in quanto inviate nei giorni in cui, dopo tremila anni di caos e combattimenti, ci sarà la pace in Medio Oriente. Mi chiedo se questa tempistica sia stata una coincidenza». «Come presidente degli Stati Uniti contrasterò finanziariamente la loro mossa».

