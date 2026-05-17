Crisi nel Golfo PersicoTrump: «Non rimarrà nulla dell'Iran se non vi sarà un accordo»
SDA
17.5.2026 - 19:11
Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito in un messaggio sulla sua rete sociale Truth Social che «non rimarrà nulla» dell'Iran «se non accetterà un accordo».
Keystone-SDA
17.05.2026, 19:11
17.05.2026, 19:40
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«Per l'Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa – e in fretta! – altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale», ha scritto.
In precedenza, l'inquilino della Casa Bianca aveva avuto una conversazione telefonica con premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui i due hanno discusso della crisi del Golfo Persico
Il secondo ha ingiunto al primo di «prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare», riporta il sito di informazioni israeliano Ynet, che cita una fonte dello Stato ebraico.
Sulla situazione in Iran oggi si è espresso anche il rappresentante per il commercio statunitense Jamieson Greer, secondo cui Trump ha ottenuto dai cinesi l'impegno a non «fornire sostegno materiale all'Iran», ribadendo che gli Stati Uniti non hanno richiesto l'aiuto di Pechino per riaprire lo Stretto di Hormuz.
Trump «si è concentrato piuttosto, e con grande determinazione, nell'assicurarsi che non fornissero sostegno materiale all'Iran. È questo l'impegno che ha ottenuto e confermato», ha affermato Greer in un'intervista all'emittente televisiva statunitense ABC News.