«Per l'Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa – e in fretta! – altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale», ha scritto Donald Trump su Truth Social. (Immagine d'archivio dell'altro ieri) Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito in un messaggio sulla sua rete sociale Truth Social che «non rimarrà nulla» dell'Iran «se non accetterà un accordo».

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«Per l'Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa – e in fretta! – altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale», ha scritto.

In precedenza, l'inquilino della Casa Bianca aveva avuto una conversazione telefonica con premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui i due hanno discusso della crisi del Golfo Persico

Il secondo ha ingiunto al primo di «prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare», riporta il sito di informazioni israeliano Ynet, che cita una fonte dello Stato ebraico.

Sulla situazione in Iran oggi si è espresso anche il rappresentante per il commercio statunitense Jamieson Greer, secondo cui Trump ha ottenuto dai cinesi l'impegno a non «fornire sostegno materiale all'Iran», ribadendo che gli Stati Uniti non hanno richiesto l'aiuto di Pechino per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Trump «si è concentrato piuttosto, e con grande determinazione, nell'assicurarsi che non fornissero sostegno materiale all'Iran. È questo l'impegno che ha ottenuto e confermato», ha affermato Greer in un'intervista all'emittente televisiva statunitense ABC News.