USATrump: «Non sto valutando attacchi in Venezuela»
SDA
31.10.2025 - 18:09
Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di non prendere in considerazione attacchi all'interno del Venezuela, smentendo così indiscrezioni del quotidiano newyorkese The Wall Street Journal.
Keystone-SDA
31.10.2025, 18:09
31.10.2025, 18:25
SDA
Quando gli è stato chiesto se stesse valutando tale azione, il presidente ha risposto: «No».
Intanto il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera al suo omologo russo Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid statunitensi nei Caraibi, riferiscono fonti di Caracas al quotidiano The Washington Post secondo le quali il venezuelano avrebbe contattato anche la Cina e l'Iran. Maduro ha sollecitato assistenza militare e attrezzature per rafforzare le difese del paese.