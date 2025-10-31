  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Trump: «Non sto valutando attacchi in Venezuela»

SDA

31.10.2025 - 18:09

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro (nell'immagine d'archivio del 15 settembre) ha scritto una lettera al suo omologo russo Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid statunitensi nei Caraibi.
Il presidente venezuelano Nicolás Maduro (nell'immagine d'archivio del 15 settembre) ha scritto una lettera al suo omologo russo Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid statunitensi nei Caraibi.
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di non prendere in considerazione attacchi all'interno del Venezuela, smentendo così indiscrezioni del quotidiano newyorkese The Wall Street Journal.

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:09

31.10.2025, 18:25

Quando gli è stato chiesto se stesse valutando tale azione, il presidente ha risposto: «No».

Intanto il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera al suo omologo russo Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid statunitensi nei Caraibi, riferiscono fonti di Caracas al quotidiano The Washington Post secondo le quali il venezuelano avrebbe contattato anche la Cina e l'Iran. Maduro ha sollecitato assistenza militare e attrezzature per rafforzare le difese del paese.

I più letti

Tensione tra Giorgia e Achille Lauro a X Factor: ecco cos'è successo
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Rimonta biancoblù ad Ajoie: l'Ambrì si impone 5-4 nel finale
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

Altre notizie

Germania. Nella Cdu corrente per bloccare collaborazione con Afd

GermaniaNella Cdu corrente per bloccare collaborazione con Afd

USA. Trump cambia linea sui test atomici: «Solo se li faranno anche gli altri»

USATrump cambia linea sui test atomici: «Solo se li faranno anche gli altri»

Paesi Bassi. Trionfo di Jetten al fotofinish. Fermata l'ascesa dell'ultradestra di Wilders

Paesi BassiTrionfo di Jetten al fotofinish. Fermata l'ascesa dell'ultradestra di Wilders