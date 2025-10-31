Il presidente venezuelano Nicolás Maduro (nell'immagine d'archivio del 15 settembre) ha scritto una lettera al suo omologo russo Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid statunitensi nei Caraibi. Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto di non prendere in considerazione attacchi all'interno del Venezuela, smentendo così indiscrezioni del quotidiano newyorkese The Wall Street Journal.

Keystone-SDA SDA

Quando gli è stato chiesto se stesse valutando tale azione, il presidente ha risposto: «No».

Intanto il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha scritto una lettera al suo omologo russo Vladimir Putin chiedendogli un aiuto contro i raid statunitensi nei Caraibi, riferiscono fonti di Caracas al quotidiano The Washington Post secondo le quali il venezuelano avrebbe contattato anche la Cina e l'Iran. Maduro ha sollecitato assistenza militare e attrezzature per rafforzare le difese del paese.