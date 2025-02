Il presidente americano Donald Trump. KEYSTONE

Donald Trump ha firmato nello Studio Ovale un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dal consiglio ONU per i diritti umani e bloccare i fondi all'Unrwa.

Keystone-SDA SDA

Con l'ordine esecutivo Trump ritira il suo Paese da una serie di organismi delle Nazioni Unite, tra cui il Consiglio per i diritti umani (Unhrc) e la principale agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa), disponendo una revisione ampia dei finanziamenti statunitensi per l'Onu. Ordinato anche l'esame del coinvolgimento Usa nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Il tycoon ha inoltre siglato nello studio ovale un ordine esecutivo per reimporre la massima pressione sull'Iran. «È molto duro sull'Iran», ha spiegato, dicendosi «combattuto» sulla firma. «Spero che non dovremo usarlo molto», «non sono contento di farlo», ha aggiunto.