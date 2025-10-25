  1. Clienti privati
USA Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi Jinping

SDA

25.10.2025 - 08:12

Il presidente americano Donald Trump è partito nella tarda sera di ieri alla volta dell'Asia.
Il presidente americano Donald Trump è partito nella tarda sera di ieri alla volta dell'Asia.
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Il tycoon visiterà anche Malesia e Giappone nel suo primo viaggio in Asia da quando è stato rieletto alla Casa Bianca.

Keystone-SDA

25.10.2025, 08:12

25.10.2025, 09:07

«Mi piacerebbe incontrare Kim in Asia, lui sa che stiamo andando lì», ha risposto Trump a una domanda dei giornalisti su un eventuale incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un nella sua visita in Asia, durante la quale vedrà il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud.

«Non lo so, gliel'abbiamo fatto sapere, sa che sto andando», ha aggiunto Trump che ha incontrato Kim l'ultima volta nel 2019 durante il suo primo mandato. «Mi trovo molto bene con lui», ha concluso.

Il presidente statunitense ha inoltre detto che prevede di incontrare il suo omologo brasiliano Lula durante un vertice in Malesia questo fine settimana, nel tentativo di ristabilire le relazioni tra i due Paesi. «Penso che ci incontreremo, sì», ha detto il tycoon ai giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il viaggio verso l'Asia. Alla domanda sulla possibilità di ridurre i dazi imposti al Brasile, Trump ha risposto: «a determinate condizioni».

