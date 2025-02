Donald Trump KEYSTONE

L'inflazione statunitense accelera e infligge un duro colpo all'agenda del presidente Donald Trump che, dopo aver promesso in campagna elettorale un calo dei prezzi dal suo primo giorno in carica, si trova a fare i conti con una realtà più complessa e tempi più lunghi proprio mentre lavora all'imposizione di dazi reciproci e a una draconiana cura dimagrante per le agenzie pubbliche.

Il tutto con l'aiuto di Elon Musk, responsabile del Department of government efficiency (DOGE), il Dipartimento dell'efficienza governativa – che non fa parte dell'Amministrazione, ma è un organismo esterno di consulenza con ampia influenza ed il compito di ridurre le spese e gli sprechi dell'esecutivo.

Per cercare di superare le resistenze e gli ostacoli, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che esorta le agenzie federali a collaborare con il DOGE e prepararsi a significativi tagli del personale.

Una riduzione delle spese è essenziale altrimenti gli Stati Uniti finiranno in «bancarotta», ha detto il miliardario comparendo accanto a Trump nello Studio Ovale. Musk ha difeso a spada tratta l'operato della su squadra e, accusando la burocrazia di «frodi, abusi e corruzione», ha assicurato da parte sua la massima trasparenza.

Inflazione USA a gennaio al 3%, ai massimi dall'agosto 2023

In gennaio l'inflazione è salita al 3%, ai massimi dall'agosto del 2023, schizzando sopra le attese degli analisti e allontanando un taglio dei tassi da parte della banca centrale, la Federal Reserve (Fed). Gli analisti scommettono ora su un'unica riduzione del costo del denaro quest'anno, probabilmente a dicembre, a dispetto del pressing della Casa Bianca sull'istituto di emissione.

Scaricando la colpa del rialzo dell'inflazione sul suo predecessore Joe Biden, Trump è tornato infatti a chiedere un taglio del costo del denaro: «I tassi dovrebbero essere ridotti così da andare mano nella mano con i dazi», ha scritto sulla sua rete sociale Truth Social.

Un invito a cui il presidente della Fed Jerome Powell non ha replicato, limitandosi a dire che la banca centrale decide sulla «base dei dati e dell'economia». Nel corso di un'audizione alla Camera, Powell si è smarcato da tutte le domande politiche anche se ha ribadito che non lascerà il suo incarico neanche se Trump lo chiedesse.

A chi lo incalzava sull'effetto dei dazi sull'inflazione, Powell ha risposto: i dati sull'andamento dei prezzi mostrano che «abbiamo fatto progressi verso l'obiettivo del 2% ma ancora non ci siamo. Ci riserviamo comunque ogni valutazione fino a quando non verremo a conoscenza delle politiche» del presidente.

Le decisioni di Trump sui dazi

Da quando è in carica, Trump ha già annunciato dazi contro il Canada, il Messico e la Cina per l'analgesico fentanyl (responsabile di innumerevoli decessi per overdose negli Usa), e imposto tariffe del 25% sull'acciaio e l'alluminio, prodotti per cui gli Stati Uniti dipendono dall'estero e in particolare dai due paesi vicini, nei cui confronti pende la concreta possibilità di una tassazione che potrebbe salire fino al 50% considerato che le nuove misure si vanno ad aggiungere a quelle esistenti.

L'amministrazione è ora al lavoro sui dazi reciproci, ovvero su quelle tariffe che saranno imposte a tutti i paesi che «tassano ingiustamente gli Stati Uniti», ha spiegato Trump nei giorni scorsi. Il pericolo però – hanno avvertito gli economisti – è che i dazi aumentino le pressioni inflazionistiche, pesando sui portafogli degli americani e costringendo la Fed ad alzare il costo del denaro.

In campagna elettorale Trump aveva promesso un calo dei prezzi immediato. Ma nelle ultime settimane la sua amministrazione ha smorzato i toni e le aspettative, ammettendo indirettamente che ci vorrà più tempo di quanto previsto.

«Roma non è stata costruita in un giorno», ha detto il vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) spiegando che ci vorrà «un po' di tempo» per veder scendere i prezzi degli alimentari.

Il carrello della spesa insieme alle uscite per l'abitazione sono le voci che più hanno pesato nell'aumento dell'inflazione in gennaio. Solo le uova, alimento chiave nella dieta americana, sono balzate del 15,2%, l'aumento maggiore dal 2015. Un aumento che ha spinto i ristoranti a rincarare qualsiasi piatto che le preveda nella ricette, e molti americani a correre ai ripari con maxi furti di uova dal valore di migliaia di dollari.