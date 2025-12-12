  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump: «Sì all'assistenza a Kiev nell'accordo di pace»

SDA

12.12.2025 - 07:37

Gli Stati Uniti stanno lavorando duramente per mettere fine alla guerra in Ucraina "perché cose come questa rischiano di finire nella Terza Guerra mondiale, e noi non vogliamo che accada", ha detto ieri Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca.
Keystone

Gli Stati Uniti sarebbero disposti a contribuire all'assistenza all'Ucraina come parte di un accordo di sicurezza per porre fine alla guerra con la Russia, ha detto ieri sera il presidente degli USA Donald Trump.

Keystone-SDA

12.12.2025, 07:37

12.12.2025, 08:02

«Aiuteremmo con la sicurezza perché è un fattore necessario» per una soluzione.

«C'è un incontro sabato (domani, ndr), vedremo se ci parteciperemo. Parteciperemo se pensiamo che ci siano buone chance» di un accordo, ha anche affermato. «Non siamo coinvolti nella guerra, ma siamo coinvolti nelle trattative».

L'inquilino della Casa Bianca ha quindi confermato quanto anticipato ieri dal sito statunitense di notizie politiche Axios, secondo cui funzionari di Ucraina, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito si sarebbero incontrati domani a Parigi per parlare del piano di pace.

«Pensavo che fossimo vicini ad avere un accordo con la Russia. Pensavo che fossimo vicini ad avere un accordo con l'Ucraina: al di là del presidente (Volodymyr) Zelensky, ai suoi è piaciuto il concetto dell'accordo» preparato dagli USA, ha detto Trump.

«Ci sono quattro o cinque parti diverse. È complicato come un complesso accordo immobiliare ma era un accordo che avrebbe risparmiato la vita di migliaia di persone. Vogliamo una soluzione e vogliamo salvare vite», ha spiegato Trump.

«L'Europa ci vuole coinvolti nelle trattative. Ho ottimi rapporti con i paesi europei», ha aggiunto il presidente sottolineando che gli Stati Uniti stanno lavorando duramente per mettere fine alla guerra in Ucraina «perché cose come questa rischiano di finire nella Terza Guerra mondiale, e noi non vogliamo che accada».

