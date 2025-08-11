Trump ha annunciato l'intervento della Guardia Nazionale. Keystone

Donald Trump ha annunciato lo schieramento della Guardia Nazionale a Washington. «Salverò la capitale degli Stati Uniti dal crimine e dallo squallore», ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Keystone-SDA SDA

Dichiarando lo stato d'«emergenza per la sicurezza pubblica» a Washington, Trump ha ribadito che l'attorney general Pam Bondi supervisionerà il dipartimento di polizia metropolitana della capitale.

Il presidente ha anche annunciato che la polizia locale sarà «sottoposta al diretto controllo delle forze federali». Si tratta - ha detto - di un'«azione storica» per «riprendersi la capitale».

Trump ha invocato la sezione 740 del District of Columbia Home Rule Act, che pone il dipartimento di polizia metropolitana di Washington sotto il diretto controllo federale. Il presidente ha aggiunto inoltre che schiererà la Guardia Nazionale per contribuire a «ristabilire la legge e l'ordine».

Il tycoon ha mostrato ai media nella sala stampa della Casa Bianca una serie di grafici secondo i quali il tasso di criminalità di Washington è peggiore di quello di diverse città in tutto il mondo, tra cui Baghdad, Panama City, Brasilia e Bogotà.

«La nostra capitale è stata invasa da bande violente e criminali assetati di sangue, gang di giovani scatenati, maniaci drogati e senzatetto, e non permetteremo che ciò accada ancora», ha detto il presidente americano. Stando alle statistiche ufficiali delle forze dell'ordine nel 2025 e nel 2024 il tasso di criminalità a Washington è sceso.

A un isolato dalla Casa Bianca, circa 200 manifestanti si sono radunati per protestare contro il piano anti-crimine di Trump. «Sono qui stamattina per dire che nulla di ciò che sta facendo in questo momento riguarda la nostra sicurezza», ha dichiarato Keya Chatterjee, direttrice esecutiva di Free DC, un gruppo che difende i diritti del District of Columbia.