  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo «Senza Nobel non penso più alla pace, ma solo agli Usa»: Trump crea scompiglio in Europa

SDA

19.1.2026 - 22:01

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà a Davos mercoledì, per partecipare al Forum economico mondiale.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà a Davos mercoledì, per partecipare al Forum economico mondiale.
KEYSTONE

Donald Trump vuole lasciare i panni del «presidente della pace», come si è spesso definito in questo anno, per indossare quelli di un moderno conquistatore di nuovi territori per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha avvertito la Norvegia che, dopo essere stato snobbato dal premio Nobel, intende d'ora in avanti concentrarsi solo sugli interessi americani e, tra questi, in cima alla lista c'è la Groenlandia.

Keystone-SDA

19.01.2026, 22:01

Se da una parte il «commander-in-chief» non vuole sbilanciarsi sull'eventualità di un intervento militare per annettere l'isola più grande del mondo, dall'altra ha ribadito la minaccia all'Europa di imporre i dazi a quei Paesi che proveranno a sbarrargli al strada.

Una situazione sempre più tesa nell'Artico, ma anche in Medio Oriente, dove la formazione del Board of Peace per Gaza sta già incontrando i primi ostacoli con inviti allargati anche al presidente russo Vladimir Putin. E il «no grazie» già recapitato a Washington da Emmanuel Macron, capofila in Europa nella difesa dell'isola artica.

«La Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti»

«Caro Jonas, dato che il tuo Paese ha deciso di non conferirmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato ben 8 guerre, non mi sento più obbligato a pensare esclusivamente a quello, sebbene rimarrà sempre una priorità, ma posso concentrarmi su ciò che è giusto e opportuno per gli Stati Uniti», ha scritto Trump domenica pomeriggio in un messaggio al premier norvegese.

«La Danimarca non è in grado di proteggere quel territorio dalla Russia o dalla Cina, e poi, perché mai dovrebbero avere un «diritto di proprietà»? Non esistono documenti scritti, si tratta solo del fatto che una nave vi sia approdata centinaia di anni fa, ma anche noi abbiamo avuto navi che sono sbarcate lì. Ho fatto più per la Nato di chiunque altro dalla sua fondazione, e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti», ha insistito «The Donald».

Il messaggio è la risposta ad un ad un sms che Jonas Store e il presidente finlandese, Alexander Stubb, avevano inviato a Trump circa due ore prima nel quale i due leader chiedevano una de-escalation.

Monitoraggio nell'Artico

«Dobbiamo impegnarci per superare questa situazione e allentare le tensioni: stanno accadendo troppe cose intorno a noi e abbiamo bisogno di restare uniti». In quel messaggio, Jonas e Stubb proponevano anche un colloquio telefonico che non pare sia mai avvenuto.

In un continuo botta e risposta da una parte all'altra dell'Atlantico, a Bruxelles sono atterrati il ministro della difesa danese, Troels Lund Poulsen, e quella degli Esteri groenlandese, Vivian Motzfeldt, per incontrare il segretario generale della Nato Mark Rutte. E proporre la creazione di una missione di monitoraggio dell'Alleanza in Groenlandia.

«L'abbiamo proposta noi, il segretario generale ne ha preso atto e credo che ora potremo ottenere un quadro che ne definisca l'attuazione», ha detto Poulsen, accanto a Motzfeldt, alla tv danese.

Le reazioni dall'Europa

Quanto al Vecchio Continente c'è chi, come il premier britannico Keir Starmer, ha condannato i dazi americani, ma ha anche bocciato l'idea di Bruxelles di imporre agli Stati Uniti tariffe ritorsive. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas ha sottolineato che «la sicurezza dell'Artico è un interesse transatlantico condiviso, di cui possiamo discutere con i nostri alleati americani».

Ma, ha precisato, «le minacce tariffarie non sono la strada da seguire. Non abbiamo alcun interesse a cercare lo scontro, ma difenderemo la nostra posizione. L'Europa dispone di una serie di strumenti per proteggere i propri interessi». Una posizione condivisa anche dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha chiesto «un segnale di fermezza» dall'Ue «ma anche di disponibilità al dialogo, così come abbiamo fatto nei mesi scorsi». «Qualsiasi divisione tra Ue e Usa è un regalo che si fa ai nostri competitor», ha sottolineato il titolare della Farnesina.

La Francia, invece, ha scelto posizioni più dure. E non solo sulla Groenlandia. Dopo la rivelazione del Cremlino che Trump avrebbe invitato Putin a fare parte del Board of Peace per Gaza, Parigi ha annunciato di «non essere favorevole» al momento ad entrare. L'adesione, ha riferito fonti vicine ad Emmanuel Macron, «suscita interrogativi importanti che vanno oltre il quadro di Gaza. In particolare, circa il rispetto dei principi e della struttura delle Nazioni Unite, che non possono in nessun modo venire rimessi in discussione».

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Perché la Coppa d'Africa non è come le altre: tra gol impossibili e gesti iconici
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene

La questione Groenlandia

Soffrono le piazze europee. Mercati azionari nella bufera con le tensioni fra Ue e Stati Uniti, vola il prezzo dell'oro

Soffrono le piazze europeeMercati azionari nella bufera con le tensioni fra Ue e Stati Uniti, vola il prezzo dell'oro

Braccio di ferro con gli USA. La Danimarca rinforza il numero dei suoi soldati in Groenlandia

Braccio di ferro con gli USALa Danimarca rinforza il numero dei suoi soldati in Groenlandia

Trump sotto accusa. La questione Groenlandia agita il Congresso USA: «È una fantasia imperialista senza senso»

Trump sotto accusaLa questione Groenlandia agita il Congresso USA: «È una fantasia imperialista senza senso»

Ecco i temi sul tavolo. Al via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Ecco i temi sul tavoloAl via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Groenlandia. Rischio escalation? Dopo i nuovi dazi di Trump, i leader dell'UE mettono in guardia dalla «spirale negativa»

GroenlandiaRischio escalation? Dopo i nuovi dazi di Trump, i leader dell'UE mettono in guardia dalla «spirale negativa»

Altre notizie

Ecco tutto quello che è successo. Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, spunta la possibile causa

Ecco tutto quello che è successoAlmeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, spunta la possibile causa

Sciolta la Camera bassa. La «premier di ferro» annuncia il voto anticipato in Giappone, ecco cosa vuole ottenere

Sciolta la Camera bassaLa «premier di ferro» annuncia il voto anticipato in Giappone, ecco cosa vuole ottenere

Voluto da Trump. La Francia non intende aderire al Consiglio di pace per Gaza

Voluto da TrumpLa Francia non intende aderire al Consiglio di pace per Gaza