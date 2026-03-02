  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, ma i colpi più duri devono ancora arrivare»

SDA

2.3.2026 - 17:20

Donald Trump ha dichiarato di non escludere l'invio di truppe di soldati americani in Iran "se necessario". (Immagine d'archivio del 27 febbraio)
Keystone

«Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene», ha detto il presidente statunitense Donald Trump in un'intervista all'emittente televisiva CNN in merito alla guerra condotta contro l'Iran.

Keystone-SDA

«Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata non si è ancora verificata. Arriverà presto», ha aggiunto.

Trump ha dichiarato di non escludere l'invio di truppe di soldati americani in Iran «se necessario», aggiungendo che l'operazione militare, denominata Epic Fury (furia epica), è «molto in anticipo sui tempi previsti».

«Non dico come ogni presidente: 'Non ci saranno uomini sul campo'. Dico 'probabilmente non ne abbiamo bisogno' o 'ci saranno se sono necessari», ha indicato in un'intervista al quotidiano New York Post.

Allo stesso giornale ha detto di non essere preoccupato che l'Iran possa vendicarsi degli attacchi americani con attentati terroristici negli Stati Uniti. «Ce ne occuperemo. Come tutto il resto, lo risolveremo».

Trump ha affermato di aver preso la decisione di colpire l'Iran «dopo i colloqui» di giovedì a Ginevra. «Abbiamo avuto negoziati molto seri, e poi si sono ritirati», ha spiegato il presidente al New York Post. Dopo gli attacchi di giugno, ha detto, «abbiamo scoperto che stavano lavorando in un'area completamente diversa, in un sito completamente diverso, per costruire un'arma nucleare. Quindi era semplicemente giunto il momento».

Intanto, stando a quanto riferisce, citando media iraniani, l'agenzia di stampa britannica Reuters sul proprio sito, forti esplosioni sono state udite nella zona vicina a un impianto nucleare e a una base aerea nella città centrale iraniana di Isfahan.

Dal canto loro, in un comunicato, le Guardie della rivoluzione indicano che «dall'inizio del conflitto, i coraggiosi soldati delle forze armate iraniane hanno attaccato 60 obiettivi strategici e 500 obiettivi militari americani e del regime sionista». Sono stati lanciati «più di 700 droni e centinaia di missili».

Medio Oriente in fiamme: si apre un nuovo fronte in Libano, colpiti anche Cipro, Qatar e Arabia Saudita
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»
Ecco un nuovo video che mostra lo schianto del drone sull'aeroporto di Dubai
Macron verso l'ombrello atomico con 8 paesi europei: «Per essere liberi bisogna essere temuti»

Ticker Medio Oriente. L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz - Qatar e Arabia Saudita bloccano gas e petrolio dopo essere stati attaccati

Ticker Medio OrienteL'Iran chiude lo Stretto di Hormuz - Qatar e Arabia Saudita bloccano gas e petrolio dopo essere stati attaccati

Aspre critiche a Trump. I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Aspre critiche a TrumpI media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Cosa è successo nella notte. Trump avverte: «La guerra contro l'Iran potrebbero durare settimane»

Cosa è successo nella notteTrump avverte: «La guerra contro l'Iran potrebbero durare settimane»

L'Italia sta a guardare. Macron verso l'ombrello atomico con 8 paesi europei: «Per essere liberi bisogna essere temuti»

L'Italia sta a guardareMacron verso l'ombrello atomico con 8 paesi europei: «Per essere liberi bisogna essere temuti»

La gente fugge in panico. Ecco un nuovo video che mostra lo schianto del drone sull'aeroporto di Dubai

La gente fugge in panicoEcco un nuovo video che mostra lo schianto del drone sull'aeroporto di Dubai

Medio Oriente. Se per Trump gli USA «stanno massacrando l'Iran» in America salgono le polemiche

Medio OrienteSe per Trump gli USA «stanno massacrando l'Iran» in America salgono le polemiche