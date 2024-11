Linda McMahon ha giocato un ruolo importante nel gettare le basi della seconda presidenza Trump come presidente all'America First Policy Institute. (foto d'archivio) Keystone

Donald Trump non intende riconsiderare la nomina di Matt Gaetz a ministro della Giustizia. Il presidente eletto degli Stati Uniti, riporta l'agenzia Bloomberg, ha risposto «no» a chi gli chiedeva se fosse aperto a riconsiderare la scelta.

Gaetz è accusato, fra l'altro, di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne.

Intanto Trump ha annunciato di aver nominato Linda McMahon segretaria all'istruzione. McMahon è da tempo sua alleata e sostenitrice finanziaria. In passato è stata manager della World Wrestling Entertainment (WWE). Nel primo mandato del tycoon era stata alla guida della Small Business Administration.

McMahon ha giocato un ruolo importante nel gettare le basi della seconda presidenza Trump come presidente all'America First Policy Institute, gruppo conservatore addetto alla formazione di futuri leader e in prima linea nel mettere a punto l'agenda per ogni agenzia federale.

Trump ha anche nominato Mehmet Oz, il chirurgo cardiotoracico famoso grazie allo show televisivo «Dr.Oz Show», alla guida del Center for Medicare & Medicaid Services, agenzia federale che fa capo al Dipartimento della sanità che gestisce i programmi del medicare e lavora con gli stati per il Medicaid.

Il Medicare è l'assicurazione sanitaria federale per chi ha oltre 65 anni, mentre il Medicaid il programma federale che offre l'assicurazione sanitaria agli adulti e ai bambini con reddito basso.

Trump dovrebbe anche nominare oggi il segretario al Tesoro, riporta la CNN citando alcune fonti.

