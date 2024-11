Il neo eletto presidente americano Donald Trump ha vinto anche in Arizona Keystone

Donald Trump completa lo «strike» e strappa anche lo Stato in bilico dell'Arizona, portando il numero finale dei grandi elettori a 312. Lo ha riferito la CNN.

SDA

Il tycoon, intanto, esclude la possibilità che Nikki Haley o Mike Pompeo facciano parte del nuovo governo. «Non inviterò l'ex ambasciatrice Nikki Haley o l'ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all'amministrazione Trump, che è attualmente in formazione. Mi sono molto divertito e ho apprezzato lavorare con loro in passato e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese».

Ieri, cortei di protesta si sono svolti in varie città americane, da New York a Washington, da Seattle a Portland, contro la vittoria di Trump, anche se con numeri inferiori a quanto successo nel 2016.

«L'Iran rispetta il diritto di eleggere il presidente di sua scelta»

Dal canto suo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi affermato sul suo account X che «il popolo americano ha preso la sua decisione e l'Iran rispetta il suo diritto di eleggere il presidente di sua scelta (con conseguente vittoria di Donald Trump)».

«Anche la strada da seguire è una scelta e inizia con il rispetto», ha affermato, sottolineando che «è necessaria la creazione di fiducia da entrambe le parti, non è una strada a senso unico. L'Iran non è alla ricerca di armi nucleari, punto. Questa è una politica basata sugli insegnamenti islamici e sui nostri calcoli di sicurezza».

«La nuova Amministrazione USA si concentrerà sul raggiungimento della pace in Ucraina»

E sul fronte ucraino, il consigliere Bryan Lanza ritiene che «la Crimea è persa» e che «la nuova amministrazione USA si concentrerà sul raggiungimento della pace in Ucraina» invece di focalizzarsi sul ripristino dell'unità territoriale del Paese.

Da Volodymyr Zelensky si aspetta «una visione realistica della pace». Ma il Pentagono invierà 500 missili intercettori in Ucraina per i sistemi di difesa aerea a medio raggio Nasams e Patriot.

L'attuale presidente americano Joe Biden riceverà Trump alla Casa Bianca mercoledì. Anche Melania Trump è stata invitata per incontrare la first lady Jill Biden: lo ha detto un dirigente della Casa Bianca alla Cnn, anche se non è chiaro quando ciò potrebbe accadere.

SDA