Successo per Trump nei caucus svoltisi in Nevada. Keystone

Donald Trump ha vinto i caucus del Nevada, aggiungendo altri delegati nella sua marcia apparentemente inarrestabile verso la nomina presidenziale del Partito repubblicano americano.

L'ex presidente era l'unico grande candidato del Grand Old Party (Gop), nello Stato sudoccidentale degli Stati Uniti. Ha ampiamente superato un suo sfidante di lunga data: un uomo d'affari del Texas.

Il Nevada aveva tenuto martedì delle primarie repubblicane, che Nikki Haley non è riuscita a vincere. Gli elettori hanno espresso la maggioranza dei voti contrassegnando 'nessuno di questi candidati', considerata una preferenza per Trump, che non ha partecipato a queste elezioni.

SDA