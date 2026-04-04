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Stati Uniti Trump chiede al Congresso 152 milioni per riaprire Alcatraz

SDA

4.4.2026 - 10:14

Il carcere dimesso di Alcatraz, situato nella baia di San Francisco, California.
Il carcere dimesso di Alcatraz, situato nella baia di San Francisco, California.
Keystone

Donald Trump ha chiesto al Congresso di stanziare 152 milioni di dollari per coprire i costi del primo anno di riapertura del famigerato carcere di Alcatraz come struttura di massima sicurezza. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA

04.04.2026, 10:14

04.04.2026, 10:37

Stati Uniti. Hegseth silura il capo dell'esercito americano: «Serve un trumpiano»

Stati UnitiHegseth silura il capo dell'esercito americano: «Serve un trumpiano»

I fondi, richiesti nel quadro della proposta di bilancio per l'anno fiscale 2027 resa nota nelle ultime ore dalla Casa Bianca, farebbero parte di un importo più consistente di 1,7 miliardi di dollari proposto per l'Amministrazione penitenziaria per migliorare stipendi e condizioni di lavoro.

Trump ha detto da tempo di voler riattivare quella che oggi è una meta turistica, dopo la chiusura avvenuta più di 60 anni fa. Ogni anno, secondo la rete americana, attrae circa 1,2 milioni di visitatori.

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