«Abbiamo il 50% di possibilità di chiudere l'accordo (commerciale) con l'UE».

Lo ha ribadito il presidente statunitense Donald Trump confessando, prima del colloquio in Scozia con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, di «non essere di buon umore» in merito all'intesa con l'Unione europea.

«Un'ora». Questa la stima dell'inquilino della Casa Bianca sulla durata per l'incontro con la presidente dell'esecutivo comunitario. «Se ci sarà l'accordo lo sapremo in un'ora», ha detto. «L'Ue deve aprire i mercati ai prodotti americani».

«Ursula ha fatto un gran lavoro per l'UE, non per noi (...). È un onore vedere la presidente della Commissione europea».

«Il partenariato tra UE e USA è il più grande, dobbiamo provarci» a raggiungere l'intesa, ha aggiunto durante un punto stampa con von del Leyen a Turnberry (Scozia).

Von der Leyen: «Ora tocca a noi»

«Ora tocca a noi. Se avremo successo sarà l'accordo» commerciale «più grande mai raggiunto», ha dal canto suo dichiarato von der Leyen. «Insieme rappresentiamo le due più grandi economie del mondo e il rapporto commerciale più importante a livello globale».

«Penso che il presidente Trump abbia ragione: abbiamo il 50% di possibilità» di raggiungere l'intesa sui dazi, «si tratta di riequilibrare» gli scambi transatlantici.

Farmaci esclusi da intesa

Il settore farmaceutico non farà parte dell'eventuale accordo, ha dichiarato Trump. «Fondamentalmente i prodotti farmaceutici non ne faranno parte, perché dobbiamo produrli negli Stati Uniti. Non possiamo trovarci in una posizione in cui dobbiamo dipendere da altri paesi».