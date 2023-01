Voli in tilt negli USA, la mente va all'11 settembre

Immagine d'illustrazione AP

La più grande flotta di aerei al mondo è rimasta paralizzata per ore a causa di un guasto tecnico che ha provocato il ritardo di quasi ottomila voli e la cancellazione di oltre 1000 in tutti gli Stati Uniti. Un evento straordinario che qualcuno ha paragonato al blocco seguito agli attacchi dell'11 settembre.

Al momento la Casa Bianca esclude che si sia trattato di un ciberattacco, ma il presidente Joe Biden ha chiesto al Ministero dei trasporti di aprire un'indagine. Quale che sia la causa, lo stop imposto dall'agenzia governativa Federal Aviation Authority (Faa) a tutti i voli americani ha dimostrato quanto i trasporti aerei della più grande economia mondiale dipendano da un sistema informatico antiquato.

Ideato nel 1947, una volta acronimo di Notice to airmen (notifiche ai piloti uomini), termine anacronistico e sessista poi modificato in Notice to Air Missions System, il sistema Notam serve ad inviare allerte sulla sicurezza ai piloti. Gli avvisi sono fondamentali per la pianificazione dei voli e vengono utilizzati per fornire informazioni, in tempo reale, su eventuali pericoli in volo o a terra, come piste chiuse, restrizioni dello spazio aereo e interruzioni del segnale di navigazione.

Gli addetti ai lavori sostengono che i guasti al Notam sono rari, ma proprio uno di questi ha mandato in tilt tutto il traffico aereo degli Usa per diverse ore. Stando a quanto emerso, il problema al sistema si sarebbe verificato già nella serata di ieri, ma grazie ad una linea telefonica di emergenza la Faa è riuscita a limitare i danni e a garantire il traffico durante la notte.

La mattina, tuttavia, con l'aumento dei voli la linea d'emergenza è stata sovraccaricata e l'ente costretto ad imporre lo stop ai voli. Erano circa 21'000 quelli che dovevano decollare dagli Stati Uniti in tutta la giornata di mercoledì e circa 1840 quelli in arrivo. Alla fine il bilancio è stato di oltre 7400 aerei in ritardo e 1109 cancellati.

Quanto agli effetti sul traffico europeo, gli aeroporti di Parigi, Charles de Gaulle e Orly, hanno annunciato ritardi, mentre le compagnie British Airways, Lufthansa, Ita Airways e Iberia hanno affermato che i loro voli da e per gli Stati Uniti opereranno come previsto.

«Nessuna prova che si sia trattato di un ciberattacco»

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha assicurato che «per ora non c'è nessuna prova che si sia trattato di un ciberattacco». Anche per gli esperti di sicurezza è più probabile che si sia trattato solo di un guasto informatico perché, sostengono, quando c'è la mano degli hacker lo si scopre «in pochi minuti».

Tuttavia, riferiscono, le agenzie di cibersicurezza stanno monitorando con attenzione soprattutto per verificare eventuali attacchi da Russia, Iran e Corea del Nord e dopo che, lo scorso ottobre, alcuni dei maggiori aeroporti degli Usa – tra i quali La Guardia a New York, Los Angeles e Chicago – erano stati colpiti da hacker di Mosca.

Biden ha chiesto l'apertura di un'indagine

Biden ha parlato con il ministro dei trasporti Pete Buttigieg e gli ha chiesto di aprire subito un'indagine, i cui risultati dovranno essere comunicati direttamente a lui.

Il repubblicano Ted Cruz, probabile prossimo presidente della Commissione trasporti del Senato, ne ha approfittato per criticare l'amministrazione sul fatto che la Faa è senza un leader dallo scorso marzo, quando Stephen Dickson, ex dirigente della compagnia Delta Air Lines nominato dall'ex presidente Donald Trump, si è dimesso a metà del suo mandato di cinque anni.

«L'incapacità di mantenere attivo e funzionante un importante sistema di sicurezza è del tutto inaccettabile e solo l'ultimo esempio di inefficienza del Dipartimento dei trasporti», ha attaccato. In realtà Biden ha nominato un successore di Dickson, Phillip A. Washington, attuale amministratore delegato dell'aeroporto di Denver: è il Senato a non averlo ancora confermato.

SDA