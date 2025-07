Gli Stati Uniti hanno lasciato l'Unesco. Keystone

Il dipartimento di stato Usa ha confermato le anticipazioni di stampa sull'uscita degli Stati Uniti dall'Unesco, citando una «agenda globalista e ideologica per lo sviluppo internazionale in contrasto con la nostra politica estera 'America First'».

L'autorità statunitense ha poi definito la decisione di ammettere lo 'Stato di Palestina' come Stato membro «altamente problematica, contraria alla politica statunitense», nonché capace di contribuire «alla proliferazione della retorica anti-israeliana all'interno dell'organizzazione».

«Oggi gli Stati Uniti hanno informato la direttrice generale Audrey Azoulay della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'Unesco. Un coinvolgimento continuativo nell'Unesco non è nell'interesse nazionale degli Stati Uniti», si legge in una nota.

«L'Unesco – prosegue la nota – si impegna a promuovere cause sociali e culturali divisive e mantiene un'attenzione sproporzionata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, un'agenda globalista e ideologica per lo sviluppo internazionale in contrasto con la nostra politica estera 'America First'». «La decisione dell'Unesco di ammettere lo 'Stato di Palestina' come Stato membro – accusa il dipartimento di Stato – è altamente problematica, contraria alla politica statunitense e ha contribuito alla proliferazione della retorica anti-israeliana all'interno dell'organizzazione. La prosecuzione della partecipazione degli Stati Uniti alle organizzazioni internazionali si concentrerà sulla promozione degli interessi americani con chiarezza e convinzione».

Il dipartimento di Stato precisa che «ai sensi dell'Articolo II(6) della Costituzione dell'Unesco, il ritiro degli Stati Uniti entrerà in vigore il 31 dicembre 2026. Gli Stati Uniti rimarranno membri a pieno titolo dell'Unesco fino a tale data».

«Profondo rammarico» è stato espresso dalla direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, per la decisione del presidente Donald Trump di ritirare nuovamente gli Stati Uniti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

«Per quanto deplorevole possa essere, questo annuncio era previsto e l'Unesco si stava preparando», ha aggiunto. Durante il suo primo mandato, nell'ottobre 2017, Donald Trump aveva già ritirato gli Usa dall'organizzazione.