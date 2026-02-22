  1. Clienti privati
USA Intruso armato nella residenza di Trump in Florida: ucciso dagli agenti

SDA

22.2.2026 - 15:21

L'uomo era entrato "senza autorizzazione" nel resort Mar-a-Lago a Palm Beach. (foto d'archivio)
L'uomo era entrato "senza autorizzazione" nel resort Mar-a-Lago a Palm Beach. (foto d'archivio)
Keystone

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato «senza autorizzazione» a Mar-a-Lago. Lo riporta FOX. Il presidente americano Donald Trump, che spesso si trova nel suo resort a Palm Beach, in Florida, attualmente è alla Casa Bianca.

Keystone-SDA

22.02.2026, 15:21

22.02.2026, 16:09

L'incidente è avvenuto intorno all'01.30 ora locale, le 07.30 in Svizzera). L'uomo sui 20 anni, di cui l'identità non è stata ancora rivelata, ha tentato di entrare nel perimetro di Mar-a-Lago, la «Casa Bianca d'inverno».

Secondo i servizi segreti, l'uomo è stato «sorpreso all'ingresso nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre portava con sé quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante».

In una dichiarazione pubblicata sulle reti sociali, il Secret Service specifica che nel conflitto a fuoco con l'uomo è rimasto coinvolto anche un agente dell'ufficio dello sceriffo della contea. «Nessun agente del Secret Service né dell'ufficio dello sceriffo è rimasto ferito», viene aggiunto.

«L'incidente, compreso il background dell'individuo, le sue azioni, potenziale movente e il ricorso alla forza sono oggetto di indagini da parte dell'FBI, del Secret Service e dell'ufficio dello sceriffo di Palm Beach», conclude la dichiarazione la quale sottolinea che «al momento dell'incidente nessuna delle persone protette dal Secret Service erano presenti» a Mar a Lago, riferendosi quindi al presidente e ai suoi familiari.

