  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Vance e Hegseth al rientro della salma del settimo soldato ucciso

SDA

10.3.2026 - 09:21

Vance, Hegseth e Caine (da sinistra) hanno reso omaggio alla Dover Air Force Base, nel Delaware, al giovane sergente morto in Arabia Saudita.
Vance, Hegseth e Caine (da sinistra) hanno reso omaggio alla Dover Air Force Base, nel Delaware, al giovane sergente morto in Arabia Saudita.
Keystone

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha partecipato alla cerimonia di trasferimento del settimo soldato ucciso nella guerra in Medio Oriente.

Keystone-SDA

10.03.2026, 09:21

10.03.2026, 09:24

Il sergente dell'esercito americano, 26 anni, è morto l'8 marzo per le ferite riportate in un attacco avvenuto l'1 marzo alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Vance, secondo quanto riporta l'AFP, si è rifiutato di rispondere alle domande della stampa.

È stato poi raggiunto dal capo del Pentagono Pete Hegseth e dal generale Dan Caine, presidente dello Stato Maggiore congiunto, presso la base aerea di Dover, nello Stato orientale del Delaware.

Durante la cerimonia, soldati in uniforme hanno trasportato silenziosamente una bara avvolta nella bandiera da un aereo C-17 a un veicolo di trasferimento, mentre Vance, Hegseth e Caine rendevano omaggio.

Altri sei soldati caduti, cinque uomini e una donna, sono già stati rimpatriati sul suolo statunitense ed accolti anche dal presidente Donald Trump.

I più letti

Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»
Iran: forti esplosioni in varie parti del paese - Petrolio e gas in caduta libera dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra
Ordina un pacco da Temu e dentro ci trova uno scorpione vivo di 6 centimetri
Ecco alcune novità delle fiera tecnologica di Las Vegas 2026

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Iran: forti esplosioni in varie parti del paese - Petrolio e gas in caduta libera dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra

Ticker Medio OrienteIran: forti esplosioni in varie parti del paese - Petrolio e gas in caduta libera dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra

Crisi in Medio Oriente. L'Iran: «Non consentiremo l'export di petrolio finché c'è la guerra»

Crisi in Medio OrienteL'Iran: «Non consentiremo l'export di petrolio finché c'è la guerra»

USA. Trump: «Rinunceremo ad alcune sanzioni per le turbolenze sul petrolio»

USATrump: «Rinunceremo ad alcune sanzioni per le turbolenze sul petrolio»