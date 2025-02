J.D. Vance ha affermato che l'opzione di inviare truppe statunitensi in Ucraina se Mosca non negozia in buona fede rimane «sul tavolo» (foto d'archivio). Keystone

Gli USA colpiranno la Russia con sanzioni e potenzialmente con azioni militari se il presidente russo Vladimir Putin non accetterà un accordo di pace con l'Ucraina che garantisca l'indipendenza a lungo termine di Kiev.

Lo ha detto il vicepresidente americano James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) al quotidiano pubblicato a New York The Wall Street Journal (Wsj).

Il vice di Donald Trump ha affermato che l'opzione di inviare truppe statunitensi in Ucraina se Mosca non negozia in buona fede rimane «sul tavolo». L'Ucraina deve avere «indipendenza sovrana», ha aggiunto.

Il Wsj commenta che Vance ha usato «un tono molto più duro» rispetto al segretario alla difesa Pete Hegseth, il quale aveva suggerito che gli Usa non avrebbero impegnato le forze.

Gli Stati Uniti avranno a cuore «l'indipendenza sovrana dell'Ucraina» nei prossimi negoziati con la Russia sull'esito della guerra, dove «tutto sarà sul tavolo», comprese le «tattiche di pressione militare», ha detto Vance al Wsj.

Ci sono «diverse configurazioni per i colloqui, ma noi abbiamo a cuore l'indipendenza sovrana dell'Ucraina», ha sottolineato il vicepresidente statunitense, che oggi incontrerà a margine della Conferenza di Monaco di Baviera (Germania) sulla sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«Per fare leva sulla Russia, ci sono mezzi di pressione economica, ma ci sono ovviamente mezzi di pressione militare», ha aggiunto, assicurando che «tutto sarà sul tavolo».