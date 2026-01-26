  1. Clienti privati
Stati Uniti Walz: «Trump valuterà la riduzione degli agenti dell'Ice in Minnesota»

SDA

26.1.2026 - 20:32

Tim Walz, governatore del Minnesota
Tim Walz, governatore del Minnesota
Keystone

«Il presidente ha accettato di parlare con il suo Dipartimento per la Sicurezza Interna per garantire che il Minnesota Bureau of Criminal Apprehension sia in grado di condurre un'indagine indipendente, come avverrebbe normalmente.»

Keystone-SDA

26.01.2026, 20:32

26.01.2026, 20:37

Così si è espresso l'ufficio del governatore dem del Minnesota Tim Walz dopo la telefonata con Donald Trump.

«Il presidente ha anche accettato di esaminare la possibilità di ridurre il numero di agenti federali in Minnesota e di lavorare con lo stato in modo più coordinato sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione nei confronti dei criminali violenti», ha proseguito.

«Il governatore ha ricordato al presidente Trump che il Minnesota Department of Corrections già rispetta i detenuti federali notificando all'Immigration and Customs Enforcement quando una persona posta sotto la sua custodia non è cittadina statunitense. Non esiste un singolo caso documentato del rilascio di qualcuno da una prigione statale senza aver offerto di garantire un trasferimento di custodia senza intoppi».

Walz ha ripetutamente chiesto che gli agenti federali – compresi quelli dell'Ice e della Border Patrol – lascino il Minnesota.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa, ha da parte sua affermato che Trump ha delineato il percorso per ripristinare l'ordine in una telefonata con Walz. Se quest'ultimo e il sindaco di Minneapolis attueranno le misure, non saranno più necessari gli agenti federali dell'Ice e del Border Patrol.

