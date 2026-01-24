Gli inviati statunitensi in Israele (archivio) Keystone

Gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff sono arrivati in Israele, dove terranno colloqui sul futuro della Striscia di Gaza: lo hanno riferito alti dirigenti Usa.

Keystone-SDA SDA

I due inviati incontreranno il primo ministro Benjamin Netanyahu e stanno lavorando per «determinare i prossimi passi appropriati per preservare il cessate il fuoco e trasformarlo in una pace lunga e duratura a Gaza».