Medio Oriente Witkoff e Kushner da Netanyahu per i prossimi passi su Gaza

SDA

24.1.2026 - 18:58

Gli inviati statunitensi in Israele (archivio)
Gli inviati statunitensi in Israele (archivio)
Keystone

Gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff sono arrivati in Israele, dove terranno colloqui sul futuro della Striscia di Gaza: lo hanno riferito alti dirigenti Usa.

Keystone-SDA

24.01.2026, 18:58

24.01.2026, 19:08

I due inviati incontreranno il primo ministro Benjamin Netanyahu e stanno lavorando per «determinare i prossimi passi appropriati per preservare il cessate il fuoco e trasformarlo in una pace lunga e duratura a Gaza».

