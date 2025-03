Il presidente sudcoreano era detenuto da gennaio per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. Keystone

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, messo sotto accusa, è stato rilasciato ed è uscito dal carcere oggi, secondo quanto constatato dai giornalisti dell'AFP sul posto.

Keystone-SDA SDA

Yoon ha lasciato il centro di detenzione sorridendo prima di inchinarsi di fronte ai suoi sostenitori in attesa, che hanno applaudito al suo passaggio. «Chino la testa in segno di gratitudine verso il popolo di questa nazione», ha detto il presidente in una dichiarazione rilasciata tramite i suoi avvocati.

Yoon ha lasciato il carcere dopo che i procuratori sudcoreani hanno ordinato oggi il rilascio, dopo che ieri un tribunale di Seul aveva annullato il mandato di arresto in base al quale Yoon era detenuto.

In un comunicato la procura ha reso noto di aver inviato «un ordine di rilascio del presidente Yoon al centro di detenzione di Seul oggi», dove era detenuto da gennaio per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale.