Valanga in Alto Adige, 2 morti e 5 feriti

È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio di una valanga in Val Ridanna (Ridnauntal in tedesco), in Provincia di Bolzano. Lo comunica la Centrale di emergenza del capoluogo provinciale.
Keystone-SDA
21.03.2026, 17:34
SDA
La slavina si è staccata alle 11.40 sul Tallone Grande a 2445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte è stata solo sfiorata dalle masse nevose.
Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri, anche dall'Austria, e un'ottantina di soccorritori.