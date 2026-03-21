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Italia Valanga in Alto Adige, 2 morti e 5 feriti

SDA

21.3.2026 - 17:34

L'incidente è avvenuto in provincia di Bolzano (immagine d'archivio d'illustrazione).
L'incidente è avvenuto in provincia di Bolzano (immagine d'archivio d'illustrazione).
IMAGO/Zoonar

È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio di una valanga in Val Ridanna (Ridnauntal in tedesco), in Provincia di Bolzano. Lo comunica la Centrale di emergenza del capoluogo provinciale.

Keystone-SDA

21.03.2026, 17:34

La slavina si è staccata alle 11.40 sul Tallone Grande a 2445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte è stata solo sfiorata dalle masse nevose.

Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri, anche dall'Austria, e un'ottantina di soccorritori.

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