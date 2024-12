Augusto Rollandin in una foto del 2003 Keystone

L'ex presidente della regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin è morto. Da circa un anno era ricoverato in una struttura sanitaria a Brusson, dove era nato.

Keystone-SDA SDA

Rollandin è stato anche senatore ed era molto conosciuto nel mondo politico nazionale per i suoi numerosi incarichi alla guida della Regione Valle d'Aosta. Aveva 76 anni.

Rollandin era ricoverato dal dicembre scorso, prima in una clinica riabilitativa e poi nella microcomunità di Brusson.

Soprannominato «l'Imperatore», è stato sei volte presidente della Regione, senatore, più volte assessore regionale, presidente della Compagnia valdostana delle acque, attraversando da protagonista gli ultimi 40 anni della vita politica valdostana.

Con 13.907 preferenze nel 2013 è stato il candidato più votato di sempre alle Regionali valdostane. Coinvolto in varie inchieste giudiziarie, è stato quasi sempre assolto: l'ultima volta nel 2021 quando la Corte di Appello lo ha prosciolto (per prescrizione del reato) dall'accusa di corruzione dopo una condanna a 4 anni e 6 mesi in primo grado.

Ha militato a lungo nell'Union valdotaine, prima di uscire dal 'mouvement' nel 2020 e di fondare «Pour l'autonomie», con cui è stato eletto alle ultime regionali, incarico che ha lasciato nel gennaio scorso per motivi di salute. Lascia la moglie e due figli.