  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Danimarca-USA Vance e Rubio al vertice sulla Groenlandia. Nuuk: «Scegliamo la Danimarca». La Nato pronta a muoversi

SDA

13.1.2026 - 21:05

Il presidente del Naalakkersuisut, Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (sinistra) e il primo ministro danese Mette Frederiksen.
Il presidente del Naalakkersuisut, Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (sinistra) e il primo ministro danese Mette Frederiksen.
KEYSTONE

Se chiamati a scegliere «qui e ora», i groenlandesi fermerebbero il pendolo sulla Danimarca. Alla vigilia dei delicati colloqui alla Casa Bianca, i vertici di Nuuk e Copenaghen si presentano fianco a fianco esibendo unità di intenti. «La Groenlandia non è in vendita», ha scandito il primo ministro Jens-Frederik Nielsen, mettendo in chiaro che l'isola «non vuole essere comprata né controllata» da Washington.

Keystone-SDA

13.01.2026, 21:05

Tensioni con gli USA. Il leader della Groenlandia: «Noi scegliamo la Danimarca»

Tensioni con gli USAIl leader della Groenlandia: «Noi scegliamo la Danimarca»

A fare da scudo alle mire di Donald Trump, nel monito della leader danese Mette Frederiksen, deve essere la Nato, difendendo il territorio autonomo come «ogni altro millimetro» dei suoi confini.

Un messaggio che costringe il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, a muoversi su un crinale sempre più scivoloso. Tra gli alleati – Stati Uniti compresi – «c'è accordo» sul rafforzamento della presenza nell'Artico, ha rassicurato dal podio del Global Forum al Parlamento europeo, ostentando una compattezza di facciata nell'attesa di «nuovi passi» sul dispiegamento di una missione, la Arctic Sentry, vista da Londra, Berlino e Parigi come viatico per raffreddare le ambizioni statunitensi.

Rubio e JD Vance al tavolo dei negoziati

Accanto al segretario di Stato Marco Rubio, al tavolo del negoziato siederà anche il vicepresidente statunitense JD Vance, che ospiterà alla Casa Bianca il faccia a faccia con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen.

Resistere a una «pressione del tutto inaccettabile da parte del nostro alleato più stretto» non è stato facile, ha ammesso Frederiksen, avvertendo che «la parte più difficile è ancora da affrontare».

Alta tensione. La Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

Alta tensioneLa Groenlandia: «Inaccettabile il desiderio degli USA di controllare il nostro territorio»

Vance accusò la Danimarca di essere una «cattiva alleata»

A pesare è anche la presenza a sorpresa dello stesso Vance che, lo scorso marzo, approdato senza invito sull'isola, accusò la Danimarca di scarso impegno sulla sicurezza, bollandola come una «cattiva alleata». Accuse rilanciate con sempre più assertività dal tycoon – con la giustificazione della presenza di Russia e Cina nella regione – e respinte da Copenaghen, che rivendica invece investimenti per circa 14 miliardi di dollari volti a rafforzare la presenza militare nell'estremo nord.

La Nato comincia a muoversi, la situazione è molto tesa

Nel solco delle richieste danesi e groenlandesi di una tutela Nato rafforzata, Regno Unito e Germania hanno avviato colloqui per lo stazionamento di truppe sull'isola e, tra gli europei, è sempre più corale la spinta per una missione ad hoc che potrebbe scoraggiare il tycoon dall'avanzare, mostrando disponibilità ad assumersi la propria quota di responsabilità.

Una decisione alleata potrebbe arrivare «nelle prossime settimane», ha indicato Rutte, che lunedì incontrerà a Bruxelles i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia.

In difesa dell'isola. Londra tratta con gli alleati europei: «Verso truppe in Groenlandia»

In difesa dell'isolaLondra tratta con gli alleati europei: «Verso truppe in Groenlandia»

«Siamo tutti d'accordo che dobbiamo lavorare insieme», ha ripetuto l'olandese declinando ogni commento sull'eventualità di un intervento Usa che – nelle parole dell'ex vicepresidente della Commissione europea ed ex ministra danese Margrethe Vestager – rappresenterebbe «la minaccia esistenziale più grave mai vista» per la difesa euro-atlantica.

«Sono sicuro che un giorno avrò un successore», ha scherzato il segretario generale rifugiandosi in una battuta che tradisce la crisi aperta.

I più letti

Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi
Teheran avvia le esecuzioni, «si temono almeno 12'000 morti»
A Flachau, Shiffrin vince per la 70esima volta, Rast sfiora il podio di un niente, Holdener quinta

Altre notizie

Iran. Trump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di Pechino

IranTrump agli iraniani: «Resistete, l'aiuto è in arrivo!». Scatta l'ira di Mosca e l'irritazione di Pechino

Iran. Teheran avvia le esecuzioni, «si temono almeno 12'000 morti»

IranTeheran avvia le esecuzioni, «si temono almeno 12'000 morti»

Iran. Witkoff avrebbe incontrato segretamente Pahlavi nel week-end

IranWitkoff avrebbe incontrato segretamente Pahlavi nel week-end

Stati Uniti. Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare su Epstein, rischiano di finire in carcere

Stati UnitiBill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare su Epstein, rischiano di finire in carcere