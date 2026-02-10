  1. Clienti privati
Vertici Vance annulla presenza a conferenza Monaco dopo esplicito invito

SDA

10.2.2026 - 14:45

Il vicepresidente Usa JD Vance e la moglie Usha Vance in visita in Armenia
Il vicepresidente Usa JD Vance e la moglie Usha Vance in visita in Armenia
Keystone

JD Vance ha «inaspettatamente annullato» la sua partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nonostante un «invito esplicito» a tornare all'evento, in programma dal 13 al 15 febbraio. A scriverlo è Politico citando sue fonti.

Keystone-SDA

10.02.2026, 14:45

10.02.2026, 14:59

Lo scorso anno, il vicepresidente Usa ha dominato i titoli dei giornali con il suo discorso fortemente polemico sull'Europa alla conferenza bavarese.

Vance ha trascorso il fine settimana in Italia per assistere alle Olimpiadi, ha visitato l'Armenia ieri e oggi è in Azerbaigian, ma a quanto pare non andrà in Germania.

Parlando con i giornalisti dopo la sua partenza dall'Armenia, a Vance non è stato chiesto specificamente della conferenza di Monaco, ma rispondendo a una domanda sulla riunione del Board of Peace di Trump, ha detto in termini più generali che il suo programma è «sempre un po' frenetico, quindi non so cosa farò dopodomani».

Spunta un vecchio commento di Trump su Epstein: «Tutti sanno quello che fa»
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Attenzione a queste email a nome di Microsoft SharePoint
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»

Si aggiungono nomi. Spunta un vecchio commento di Trump su Epstein: «Tutti sanno quello che fa»

Si aggiungono nomiSpunta un vecchio commento di Trump su Epstein: «Tutti sanno quello che fa»

Medio Oriente. Trump avverte Netanyahu: «Nessuna annessione della Cisgiordania»

Medio OrienteTrump avverte Netanyahu: «Nessuna annessione della Cisgiordania»

«Gordie Howe». Carney chiama Trump: «Le frizioni sul ponte tra Canada e USA saranno risolte»

«Gordie Howe»Carney chiama Trump: «Le frizioni sul ponte tra Canada e USA saranno risolte»