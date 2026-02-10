Il vicepresidente Usa JD Vance e la moglie Usha Vance in visita in Armenia Keystone

JD Vance ha «inaspettatamente annullato» la sua partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nonostante un «invito esplicito» a tornare all'evento, in programma dal 13 al 15 febbraio. A scriverlo è Politico citando sue fonti.

Keystone-SDA SDA

Lo scorso anno, il vicepresidente Usa ha dominato i titoli dei giornali con il suo discorso fortemente polemico sull'Europa alla conferenza bavarese.

Vance ha trascorso il fine settimana in Italia per assistere alle Olimpiadi, ha visitato l'Armenia ieri e oggi è in Azerbaigian, ma a quanto pare non andrà in Germania.

Parlando con i giornalisti dopo la sua partenza dall'Armenia, a Vance non è stato chiesto specificamente della conferenza di Monaco, ma rispondendo a una domanda sulla riunione del Board of Peace di Trump, ha detto in termini più generali che il suo programma è «sempre un po' frenetico, quindi non so cosa farò dopodomani».