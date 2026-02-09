Il vicepresidente Usa JD Vance al suo arrivo all'aeroporto di Erevan Keystone

Al suo arrivo in Armenia il vicepresidente americano JD Vance è stato contestato da alcuni manifestanti ai lati della strada per la quale è passato il suo corteo.

Keystone-SDA SDA

Lo riferiscono i giornalisti al seguito. Uno aveva un cartello con la scritta «Trump sostiene il diavolo?» Su un altro si leggeva: «È il TRIPP o una trappola?», riferendosi alla Trump Route for International Peace and Prosperity, il percorso ferroviario e stradale per collegare l'Asia centrale alla Turchia e all'Europa, aggirando Russia e Iran.

JD Vance è in Armenia per una visita di due giorni: lo riferisce la tv di stato. La missione del vicepresidente Usa proseguirà poi in Azerbaigian.