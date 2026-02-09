  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Vance contestato in Armenia: «Trump sostiene il diavolo»

SDA

9.2.2026 - 16:09

Il vicepresidente Usa JD Vance al suo arrivo all'aeroporto di Erevan
Il vicepresidente Usa JD Vance al suo arrivo all'aeroporto di Erevan
Keystone

Al suo arrivo in Armenia il vicepresidente americano JD Vance è stato contestato da alcuni manifestanti ai lati della strada per la quale è passato il suo corteo.

Keystone-SDA

09.02.2026, 16:09

09.02.2026, 16:11

Lo riferiscono i giornalisti al seguito. Uno aveva un cartello con la scritta «Trump sostiene il diavolo?» Su un altro si leggeva: «È il TRIPP o una trappola?», riferendosi alla Trump Route for International Peace and Prosperity, il percorso ferroviario e stradale per collegare l'Asia centrale alla Turchia e all'Europa, aggirando Russia e Iran.

JD Vance è in Armenia per una visita di due giorni: lo riferisce la tv di stato. La missione del vicepresidente Usa proseguirà poi in Azerbaigian.

I più letti

Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Doppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
Prima reazione della Vonn dopo la caduta, Von Allmen scrive la storia, Gremaud di nuovo oro

Altre notizie

Gran Bretagna. I leader del Labour in Scozia: «Starmer deve dimettersi»

Gran BretagnaI leader del Labour in Scozia: «Starmer deve dimettersi»

Scandalo Epstein. L'avvocato di Ghislaine Maxwell conferma: «Non risponderà alle domande della Camera»

Scandalo EpsteinL'avvocato di Ghislaine Maxwell conferma: «Non risponderà alle domande della Camera»

Vertice. Al via venerdì la Conferenza di sicurezza a Monaco, attesi Rubio e Carney

VerticeAl via venerdì la Conferenza di sicurezza a Monaco, attesi Rubio e Carney