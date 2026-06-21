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Colloqui con l'Iran Vance dal Bürgenstock: «Abbiamo fatto progressi, incontro storico»

SDA

21.6.2026 - 15:18

Vance ha parlato di «rimodellare il Medio Oriente tramite la democrazia».
Vance ha parlato di «rimodellare il Medio Oriente tramite la democrazia».
Keystone

«Abbiamo fatto progressi nelle ultime ore». Lo ha detto J.D. Vance dalla Svizzera in merito ai colloqui con l'Iran, in corso di svolgimento sul Bürgenstock.

Keystone-SDA

21.06.2026, 15:18

21.06.2026, 15:26

Il vicepresidente americano si è augurato che ulteriori passi avanti possano essere intrapresi nelle prossime ore, definendo l'incontro «storico».

«Voglio ringraziare Donald Trump perché ci ha messo nella condizione di trovare una soluzione per temi che stanno a cuore agli Stati Uniti e al resto del mondo. La questione ora è quanto altro possiamo ottenere in Medio Oriente», ha aggiunto Vance, sottolineando che la «preferenza» degli Usa «non è tornare a fare le cose alla vecchia maniera».

Trump ci ha chiesto di «voltare pagina», ha proseguito Vance. Stando al numero due della Casa Bianca, gli Stati Uniti sono disposti a trasformare i rapporti con l'Iran se quest'ultimo rinuncerà al nucleare. Inoltre, ha evidenziato, il tycoon è impegnato nel raggiungimento di un cessate il fuoco completo nella regione, che coinvolga anche il Libano.

Il nostro obiettivo «è rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ora immaginiamo un futuro di collaborazione per promuovere la pace e la prosperità», ha dichiarato ancora Vance, secondo cui i negoziati tecnici potrebbero non risolvere tutti i disaccordi, ma «ci permetteranno di sederci insieme come squadre per la prima volta nella storia».

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