Nucleare JD Vance: «L'Iran non ha ancora recepito le richieste fondamentali degli Stati Uniti»

SDA

18.2.2026 - 08:20

Secondo JD Vance gli Stati Uniti hanno "posto delle linee rosse che gli iraniani non sono ancora disposti a riconoscere e superare".
Keystone

Il vicepresidente americano JD Vance ha affermato che l'Iran non ha recepito le richieste fondamentali degli Stati Uniti nei colloqui di ieri a Ginevra, dopo i quali Washington ha accettato di concedere a Teheran due settimane per colmare le lacune tra le parti.

Keystone-SDA

18.02.2026, 08:20

18.02.2026, 08:25

Prima dei negoziati Teheran aveva indicato di essere disposta a scendere a compromessi su alcuni aspetti del suo programma nucleare, incluso lo spostamento offshore del suo uranio quasi idoneo per armi, secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione.

Ma ieri sera Vance ha affermato che dal suo briefing sui colloqui era chiaro che non si era giunti ad alcuna svolta, aggiungendo che l'azione militare rimaneva un'opzione.

Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di porre fine all'arricchimento dell'uranio, un aspetto centrale del suo impegno nucleare, che la Casa Bianca teme dia all'Iran la capacità di costruire un'arma nucleare.

«Una cosa che vorrei dire sui negoziati di questa mattina: per certi versi sono andati bene, hanno concordato di incontrarsi in seguito. Ma per altri versi era molto chiaro che il presidente ha posto delle linee rosse che gli iraniani non sono ancora disposti a riconoscere e superare», ha detto Vance a FOX News senza fornire ulteriori dettagli.

