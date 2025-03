Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha risposto alle critiche espresse dal cugino, Nate Vance, che ha combattuto contro le truppe di Mosca al fianco dei soldati ucraini. (Foto archivio) Keystone

JD Vance ha liquidato le critiche feroci del cugino Nate – ex combattente volontario per l'esercito di Kiev – alla sua posizione sull'Ucraina e al trattamento riservato al presidente Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale.

Keystone-SDA SDA

«Amo mio cugino Nate e non ho mai parlato pubblicamente del suo servizio in Ucraina perché non volevo mettere a repentaglio la sua vita più di quanto non fosse già», ha affermato il vice presidente in un comunicato pubblicato dal New York Post.

«Per quanto riguarda le sue critiche, non ho alcun interesse a discutere con lui in pubblico, ma sento il bisogno di affrontare una questione in particolare: non mi ha mai contattato».

Nate Vance, 47 anni, ha combattuto come volontario nell'esercito di Kiev e in un'intervista con Le Figaro di domenica aveva criticato duramente l'approccio del cugino al conflitto.