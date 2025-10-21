  1. Clienti privati
Medio Oriente Vance: «Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza»

SDA

21.10.2025 - 18:22

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, oggi in Israele
Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, oggi in Israele
Keystone

«Le violenze non sono la fine della tregua» a Gaza. Lo ha detto il vice presidente americano Jd Vance in una conferenza stampa nel sud di Israele.

Keystone-SDA

21.10.2025, 18:22

21.10.2025, 18:24

«Per la pace e la ricostruzione di Gaza ci vorrà molto tempo», ha aggiunto, sottolineando che «c'è ancora molto lavoro da fare». «Sono molto ottimista che la tregua a Gaza reggerà».

Vance ha poi proseguito: «Posso dire con la certezza al 100% che funzionerà? No. Ma le cose difficili si realizzano solo provandoci. Servirà un costante lavoro di supervisione ma sono ottimista».

«Hamas deve consegnare le armi», ha poi ribadito, prima di aggiungere: «Affinché' la pace si realizzi dobbiamo essere flessibili».

