«La Russia non può aspettarsi di ottenere territori che non ha ancora conquistato»: lo ha detto il vicepresidente USA JD Vance in un'intervista a Fox News, spiegando uno degli elementi inclusi nel piano iniziale per il raggiungimento di una pace tra Kiev e Mosca.

Nell'intervista, Vance ha ribadito le dichiarazioni rilasciate mercoledì al meeting dei leader di Monaco a Washington, dove ha detto che Mosca «chiede troppo» e probabilmente dovrà fare delle concessioni.

Ma il vicepresidente degli Stati Uniti ha spiegato che le richieste altissime del Cremlino – tra le quali anche la rivendicazione di terre ucraine non ancora sotto il controllo delle forze russe – hanno senso perché Mosca crede di vincere la guerra.

«Sapevamo che la prima offerta russa sarebbe stata eccessiva, sapevamo che avrebbero chiesto più di quanto fosse ragionevole dare, è così che spesso funzionano i negoziati», ha affermato. «Ma non è questo che mi preoccupa. Ciò che mi preoccuperebbe è se concludessimo che i russi non stanno negoziando in buona fede», ha aggiunto.